Explozie urmată de incendiu, în Sectorul 6 al Capitalei. O persoană a murit după ce casa în care locuia s-a prăbuşit

Data publicării:
Mașini de pompieri la un incendiu
Imagine de arhivă. Foto: Facebook/ISUBIF

O persoană a decedat după ce casa în care locuia, de pe strada Pietrele Doamnei din Bucureşti, s-a prăbuşit luni dimineța în urma unei explozii, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

„În această dimineaţă, în jurul orei 03:30, a avut loc o explozie urmată de incendiu la o casa pe strada Pietrele Doamnei, Sector 6, Bucureşti. Incendiul s-a manifestat cu flacără violentă, pe o suprafaţă de aproximativ 100 de metri pătraţi, iar în urma exploziei tavanul şi pereţii casei s-au prăbuşit", informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF), citat de Agerpres. 

Din primele informaţii, în momentul producerii exploziei, în locuinţă se afla o persoană.

Echipele de căutare-salvare au extras de sub dărâmături o persoană decedată şi câinele acesteia.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au intervenit opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori şi cinci ambulanţe SMURD.

