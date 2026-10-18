Explozie urmată de incendiu la o fabrică din Medgidia. Două persoane au fost rănite

O explozie puternică a avut loc la o fabrică de amidon din Medgidia. U elicopter SMURD a aterizat pentru preluarea victimelor. Din primele informații, două persoane au fost rănite.

„Am fost solicitaţi să intervenim la o explozie, urmată de incendiu, la fabrica de amidon din Medgidia. Incendiul a fost lichidat de angajaţi înainte de ajungerea pompierilor”, a anunțat ISU Dobrogea.

La faţa locului s-au deplasat două maşini de stingere, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple, un echipaj de prim-ajutor, un echipaj CBRN, un echipaj SAJ şi elicopterul SMURD.

Echipele de intervenţie ajunse la fabrică au găsit două persoane care au suferit arsuri. Acestea au fost transportate la spital.

Este vorba despre doi muncitori care au arsuri la nivelul mâinilor și feței.

Acum, la fața locului au ajuns și polițiștii și, cel mai probabil, în orele următoare se va deschide o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat acolo.

Din primele informații, explozia a avut loc la un buncăr de cereale.

Editor : M.B.