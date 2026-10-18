Explozie urmată de incendiu la o fabrică din Medgidia. Două persoane au fost rănite Data publicării: 18.10.2026 13:43 Foto: Digi24 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google O explozie puternică a avut loc la o fabrică de amidon din Medgidia. U elicopter SMURD a aterizat pentru preluarea victimelor. Din primele informații, două persoane au fost rănite. „Orașe transformate în câmpuri de luptă”. Ca în Franța, Guvernul italian se confruntă cu consecințele crizelor internaționale „O catastrofă pentru patrimoniu”: Primăria din Limoges, distrusă în urma violențelor din Franța, soldate cu 1.200 de arestări Atac masiv cu drone ucrainene la Sankt Petersburg: un terminal petrolier și un centru de date sunt în flăcări Manifestațiile din Franța au degenerat în violențe. Studentă româncă: „Nu mai e un protest, s-a transformat într-o adevărată revoltă” Haos și tensiune maximă: peste 100.000 de mii de oameni, așteptați în stradă, într-o zi a protestelor în Franța Pod prăbușit de aproape o lună, coșmar pentru localnici. Oamenii se revoltă Recoltă impresionantă de dovleci gigantici într-un sat din Maramureș. Unii cântăresc și 200 de kilograme Facturile mari țin caloriferele reci. Românii amână să dea drumul la căldură, de teama costurilor „Am fost solicitaţi să intervenim la o explozie, urmată de incendiu, la fabrica de amidon din Medgidia. Incendiul a fost lichidat de angajaţi înainte de ajungerea pompierilor”, a anunțat ISU Dobrogea.La faţa locului s-au deplasat două maşini de stingere, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple, un echipaj de prim-ajutor, un echipaj CBRN, un echipaj SAJ şi elicopterul SMURD.Echipele de intervenţie ajunse la fabrică au găsit două persoane care au suferit arsuri. Acestea au fost transportate la spital. Este vorba despre doi muncitori care au arsuri la nivelul mâinilor și feței.Acum, la fața locului au ajuns și polițiștii și, cel mai probabil, în orele următoare se va deschide o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat acolo.Din primele informații, explozia a avut loc la un buncăr de cereale. Editor : M.B. Etichete: fabrica explozie raniti medgidia Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Barjele scufundate în Dunăre şi alte lucrări făcute pentru centrala de la Cernavodă au... 2 Finalul tragic al unei călătorii de trei ani prin sălbăticia Canadei. Un aventurier s-a... 3 Luca Niculescu, despre propunerea lui Marian Neacșu la MAI, în ciuda condamnării penale... 4 „De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un... 5 Primul deputat PNL care anunță că nu votează Guvernul Niculescu: Vom ajunge într-o...