Fată mușcată de câini în zona montană din Brașov. Avertismentul salvamontiștilor: Atenţie la câinii de stână

O fată a fost muşcată de câini, vineri, în zona montană din judeţul Braşov, fiind solicitată intervenţia salvamontiştilor. Aceştia anunţă că numărul incidentelor în care sunt impliaţi câini de stână este în creştere şi cer turiştilor să aibă grijă în drumeţii.

„Intervenţie astăzi în Piatra Mare. O fată a fost muşcată de un ciobănesc, iar după ce i s-a acordat primul ajutor a fost coborâtă la Dâmbu Morii şi predată echipajului SMURD”, a transmis, vineri, Salvamont Săcele.

Salvamontiştii anunţă că numărul incidentelor în care sunt impliaţi câini de stână este în creştere.

„ATENŢIE la câinii de stână, în ultimul timp s-au înmulţit atacurile acestora asupra turiştilor!”, au mai transmis salvamontiştii.

Salvamont Bistriţa-Năsăud a intervenit, miercuri, pentru a acorda primul ajutor şi a coborî în siguranţă din Munţii Rodnei doi turişti străini care au fost atacaţi de câini.

