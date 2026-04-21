Federația Silva anunță că va protesta în faţa Guvernului: „«Reformele» promovate de actualul Guvern ne-au adus la sapă de lemn!”

Federaţia Silva a anunțat un miting de protest în faţa Guvernului, pentru 28 aprilie, unde sunt aşteptaţi sindicalişti ai Confederaţiei Meridian şi ai federaţiilor sindicale afiliate, nemulţumiţi „profund” de măsurile guvernamentale care afectează grav nivelul de trai, siguranţa locurilor de muncă, dreptul la o salarizare corectă, la o pensionare echitabilă şi la protecţie socială reală.

„Vor participa la miting silvicultori, ceferişti, poliţişti, cadre din învăţământ şi sănătate, mineri, siderurgişti, energeticieni, militari în rezervă, pensionari. Vor fi în stradă reprezentanţi ai numeroase categorii socio-profesionale, pentru că politicile sociale şi economice promovate de guvernul României în numele unei «redresări naţionale» nu au niciun rezultat pozitiv - ne-au îngenuncheat pe toţi!”, afirmă reprezentanţii Federaţiei Silva într-un comunicat de presă.

Sursa citată menţionează că pentru Federaţia Sindicatelor Silva, principala revendicare o reprezintă abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2026 privind reorganizarea Romsilva, pe care îl consideră „un act normativ neprofesionist şi profund nociv”, a cărui adoptare a fost făcută „fără respectarea procedurilor legale de adoptare a Hotărârilor de Guvern şi fără respectarea legislaţiei dialogului social”.

„HG nr. 123/2026 pune în pericol administrarea durabilă a patrimoniului forestier – proprietate publică a statului – şi ameninţă direct locurile de muncă ale angajaţilor”, se arată în comunicat.

Sindicaliştii federaţiei Silva cer abrogarea „imediată” a HG nr. 123/2026 privind reorganizarea Romsilva, suspendarea oricăror măsuri de reorganizare care afectează locurile de muncă, până la consultarea reală a partenerilor sociali, garantarea păstrării locurilor de muncă, a drepturilor salariale şi a drepturilor profesionale ale personalului silvic, respectarea contractelor colective şi individuale de muncă, menţinerea rolului public, strategic şi funcţional al Romsilva în administrarea durabilă a pădurilor statului, respectarea legislaţiei în materie de dialog social şi încetarea practicilor de impunere unilaterală a unor măsuri cu impact major asupra salariaţilor, respingerea măsurilor de austeritate fiscal-bugetară promovate de Guvern fără consultarea partenerilor sociali, apărarea demnităţii salariaţilor, precum şi asigurarea unor condiţii decente de muncă şi de viaţă şi a protecţiei sociale reale.

„În faţa abuzurilor, a austerităţii impuse fără dialog social şi în faţa atacurilor repetate asupra drepturilor câştigate prin muncă şi luptă sindicală, nu putem rămâne pasivi!”, menţionează sursa citată.

Potrivit liderilor sindicali, protestul din 28 aprilie este determinat de nevoia de a apăra dreptul la condiţii de muncă şi de viaţă decente, respectarea contractelor colective şi individuale de muncă, aplicarea corectă a legislaţiei şi protejarea drepturilor dobândite.

„Respingem măsurile de austeritate fiscal-bugetară promovate fără consultare reală şi cerem taxarea corectă a muncii şi a proprietăţilor, locurile de muncă şi demnitatea salariaţilor. Este momentul solidarităţii, al unităţii şi al acţiunii hotărâte! În conformitate cu cele stabilite în cadrul Consiliului de Conducere din data de 08.04.2026, Federaţia SILVA va susţine prin toate mijloacele legale această acţiune de protest”, afirmă liderul Federaţiei Silva, Silviu Geană.

