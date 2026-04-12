Femeie găsită moartă, după ce maşina pe care o conducea a derapat şi a lovit două autoturisme, pe o stradă din Ploieşti

O femeie a fost găsită moartă, duminică seară, după ce maşina pe care o conducea a derapat şi a lovit două autoturisme, pe o stradă din zona centrală a municipiului Ploieşti. Trupul neînsufleţit a fost dus la Serviciul de Medicină Legală, pentru realizarea necropsiei şi stabilirea cauzei decesului, scrie News.ro.

Accidentul, în care a fost implicat un autoturism la volanul căruia se afla o femeie, a avut loc duminică seară, în jurul orei 20:15, pe strada Plăieşilor, în apropiere de centrul municipiului Ploieşti.

„Poliţiştii s-au deplasat cu operativitate la faţa locului, iar în urma verificărilor efectuate au stabilit că o femeie în vârstă de 67 de ani, care conducea un autoturism pe strada Plăieşilor, din direcţia străzii Negoiu către strada Panciu, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu două autoturisme staţionate pe partea carosabilă. În urma impactului, conducătoarea auto a decedat la faţa locului”, informează oficialii Poliţiei Prahova.

Trupul neînsufleţit al şoferiţei a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Ploieşti, pentru efectuarea necropsiei.

Poliţia continuă cercetările pentru a stabili împrejurările producerii evenimentului rutier.

