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Video Femeie înjunghiată în plină zi de soț pe o stradă din Caracal. Agresorul este un cadru militar

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ambulanta judeteana
Foto: Shutterstock
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O femeie a fost înjunghiată de soțul ei pe o stradă din Caracal, județul Olt, agresorul fiind ulterior prins. Polițiștii au stabilit că, în urmă cu o lună, bărbatul o amenințase pe femeie, astfel că fusese emis un ordin de protecție provizoriu, însă ulterior femeia și-a retras plângerea. Potrivit unor informații, agresorul este cadru militar, iar dosarul a fost preluat de Parchetul Militar. 

Victima, o femeie de 34 de ani din Caracal, a fost transferată la Spitalul Județean de Urgență Slatina, unde primește îngrijiri medicale de specialitate. Conform informațiilor disponibile până în acest moment, leziunile suferite nu îi pun viața în pericol.

Femeia a fost înjunghiată de soțul său, în vârstă de 44 de ani, cu care se afla în proces de divorț, potrivit News.ro. După agresiune, bărbatul a fugit de la locul faptei, însă a fost identificat și prins la scurt timp de polițiști.

Ancheta a scos la iveală faptul că între cei doi existau deja antecedente.

Pe 4 octombrie, femeia a reclamat la Poliția Municipiului Caracal că soțul său a mers la domiciliul ei și a amenințat-o cu acte de violență. În urma sesizării, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au deschis un dosar penal pentru amenințare.

Ulterior, instanța a dispus emiterea unui ordin de protecție valabil două luni. Măsura nu a inclus însă monitorizarea electronică, iar femeia a refuzat montarea unui dispozitiv de supraveghere. Totodată, la începutul săptămânii victima s-a prezentat la Poliția Caracal și și-a retras plângerea formulată împotriva bărbatului pentru amenințare. La doar câteva zile distanță, aceasta a fost atacată pe stradă.

În prezent, agresorul se află în custodia autorităților, iar procurorii militari continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tentativa de omor și dacă au existat elemente care ar fi putut indica un risc crescut pentru victimă înaintea atacului.

Vă amintim, în caz de urgență apelați numărul Telverde destinat victimelor violenței domestice - 0800.500.333.

Editor : I.B.

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