O femeie a fost înjunghiată de soțul ei pe o stradă din Caracal, județul Olt, agresorul fiind ulterior prins. Polițiștii au stabilit că, în urmă cu o lună, bărbatul o amenințase pe femeie, astfel că fusese emis un ordin de protecție provizoriu, însă ulterior femeia și-a retras plângerea. Potrivit unor informații, agresorul este cadru militar, iar dosarul a fost preluat de Parchetul Militar.

Victima, o femeie de 34 de ani din Caracal, a fost transferată la Spitalul Județean de Urgență Slatina, unde primește îngrijiri medicale de specialitate. Conform informațiilor disponibile până în acest moment, leziunile suferite nu îi pun viața în pericol.

Femeia a fost înjunghiată de soțul său, în vârstă de 44 de ani, cu care se afla în proces de divorț, potrivit News.ro. După agresiune, bărbatul a fugit de la locul faptei, însă a fost identificat și prins la scurt timp de polițiști.

Ancheta a scos la iveală faptul că între cei doi existau deja antecedente.

Pe 4 octombrie, femeia a reclamat la Poliția Municipiului Caracal că soțul său a mers la domiciliul ei și a amenințat-o cu acte de violență. În urma sesizării, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au deschis un dosar penal pentru amenințare.

Ulterior, instanța a dispus emiterea unui ordin de protecție valabil două luni. Măsura nu a inclus însă monitorizarea electronică, iar femeia a refuzat montarea unui dispozitiv de supraveghere. Totodată, la începutul săptămânii victima s-a prezentat la Poliția Caracal și și-a retras plângerea formulată împotriva bărbatului pentru amenințare. La doar câteva zile distanță, aceasta a fost atacată pe stradă.

În prezent, agresorul se află în custodia autorităților, iar procurorii militari continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tentativa de omor și dacă au existat elemente care ar fi putut indica un risc crescut pentru victimă înaintea atacului.

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Editor : I.B.