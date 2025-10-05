Femeie lovită de fostul partener în plină stradă, în Cluj-Napoca. Bărbatul a fost arestat preventiv

Un tânăr din Cluj a fost arestat preventiv după ce și-a bătut fosta parteneră pe stradă și apoi într-un magazin unde femeia se refugiase. Victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție împotriva bărbatului, însă polițiștii s-au autosesizat.

Incidentul violent s-a petrecut în Piața Gării din Cluj-Napoca. O femeie de 33 de ani a fost agresată fizic de fostul e iubit, în vârstă de 28 de ani, chiar în fața și apoi în interiorul unui magazin alimentar din zonă.

Agresorul ar fi lovit victima în zona feței și a provocat panică în rândul persoanelor aflate în magazin și pe stradă. Ulterior, acesta a plecat, însă nu înainte de a o amenința pe victimă cu acte de violență.

Cu toate acestea, femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecție împotriva agresorului.

În urma celor întâmplate, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat instanței care a decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Agresorul este cercetat pentru lovire sau alte violențe, dar și amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Dacă sunteți victime sau martori ai violenței domestice, puteți apela linia gratuită 0800 500 333.

