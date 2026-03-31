Femeie mușcată de lup într-o zonă comercială din Hamburg. Este primul astfel de atac de la revenirea lupilor în Germania

European Grey Wolf (Canis lupus) close-up in forest, Germany
Lupii sunt acum prezenți în aproape toate statele UE. Sursa foto: Profimedia Images

O femeie de 65 de ani a fost mușcată de un lup în apropierea gării Altona din Hamburg, într-un caz rar care, potrivit autorităților, reprezintă primul atac asupra unui om de la revenirea lupilor în Germania, în 1998, relatează Euronews.

Pompierii spun că femeia, în vârstă de 65 de ani, a fost transportată la un spital din Hamburg după întâlnirea neobișnuită din apropierea gării Altona, în vestul centrului orașului, luni seară. Cotidianul Bild a relatat că aceasta a suferit răni la nivelul feței, însă poliția nu a precizat unde a fost mușcată și nici nu a oferit explicații despre ce a dus la atac.

Ulterior, în cursul serii de luni, polițiștii au localizat lupul în lacul Binnenalster, din centrul Hamburgului, după mai multe apeluri care semnalau prezența animalului acolo și în alte zone, au transmis autoritățile.

Presa locală a scris că animalul a fost scos din apă cu ajutorul unui laț și transportat într-un țarc de la periferia orașului. Oficialii cred că este vorba despre același lup observat în weekend în Blankenese, o suburbie a orașului.

Experții consideră că animalul este un lup tânăr aflat în căutarea propriului teritoriu, care a ajuns accidental în oraș. Guvernul regional din Hamburg a subliniat că lupii evită, în general, contactul cu oamenii și câinii, iar mediul urban este foarte stresant pentru aceste animale.

Agenția Federală pentru Conservarea Naturii din Germania a declarat că este pentru prima dată când o persoană este atacată de un lup sălbatic de la reapariția acestor animale în țară, după o absență de 150 de ani, în urmă cu aproape 30 de ani, potrivit agenției de presă dpa.

Atacurile lupilor asupra animalelor domestice din Europa reprezintă însă de ani buni o problemă pentru fermieri. Anul trecut, Parlamentul European a votat schimbarea statutului lupilor din „strict protejați” în „protejați”.

Lupii sunt acum prezenți în aproape toate statele UE, iar numărul lor a crescut de la 11.000 în 2012 la peste 20.000 în 2023. Italia, Bulgaria, România și Spania au populații de peste 2.000. Săptămâna trecută, parlamentul german a aprobat definitiv o lege care facilitează împușcarea lupilor care ucid sau rănesc animale domestice.

