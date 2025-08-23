Festivalul George Enescu 2025: Programul evenimentelor din acest an. Spectacole de operă și balet pe scena Operei Naționale București

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai prestigioase evenimente de muzică clasică din lume, organizat începând cu anul 1958. Ediția cu numărul XXVII se va derula între 24 august și 21 septembrie 2025, având o semnificație aparte: comemorarea a 70 de ani de la dispariția lui George Enescu, marele compozitor și muzician român. Sub tema „Aniversări / Celebrations”, festivalul reunește în acest an peste 95 de concerte și mai bine de 4.000 de artiști de prestigiu internațional.

Alături de seri simfonice grandioase și concerte deosebite, programul celei de-a 27-a ediții aduce în prim-plan și spectacole de operă și balet, opere și producții simfonice care integrează dansul contemporan.

Concertul de deschidere al festivalului George Enescu 2025

Duminică, 24 august, are loc concertul de deschidere al Festivalului Internațional George Enescu. De la ora 20:00, pe scena Sălii Palatului vor urca Orchestra Filarmonicii George Enescu, una dintre cele mai vechi orchestre permanente din Europa și din lume, alături de Corul Filarmonicii George Enescu.

Prețurile biletelor pornesc de la 90 de lei/persoană (preț redus pentru elevi/studenți/pensionari) și pot ajunge până la 250 lei (categoria I) și 280 de lei (VIP).

Luni, 25 august, ora 17:00, la Ateneul Român: Orchestra de Cameră Radio, condusă de David Grimal, cu Roman Lopatynskyi (pian), interpretând „Silent Music” de Valentin Silvestrov și lucrări de Enescu (Pastorală, Menuet trist și Nocturnă, în aranjament orchestral).

Lot luni, 25 august, de la ora 20:00, la Sala Palatului: Ukrainian Freedom Orchestra, dirijată de Keri-Lynn Wilson, cu Alexandra Conunova (vioară) și Rachel Willis-Sørensen (soprană), în program „Suite from Mothers of Kherson” de Maxim Kolomiiets și „Concertul nr. 1 pentru vioară și orchestră” de Max Bruch.

Marți, 26 august, ora 17:00, la Ateneul Român: Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova, sub conducerea lui Cristian Florea, cu Ilian Gârneț (vioară), interpretând lucrări de Enescu, Britten și alții

De asemenea, marți, 26 august, ora 20:00, la Sala Palatului: Ukrainian Freedom Orchestra revine cu un program ce include mai multe piese printre care: „Ultimele patru lieduri” de Richard Strauss și „Simfonia nr. 8 în sol major” de Dvořák.

Sâmbătă, 30 august 2025, ora 16:30, la Ateneul Român, Dardanus de Jean-Philippe Rameau (versiunea din 1744), va fi interpretată de ansamblul Les Ambassadeurs - La Grande Ecurie și Corul de Cameră din Namur - aflat pentru prima dată în România

Festivalul George Enescu 2025 continuă și în luna septembrie

Septembrie este o lună intensă în cadrul Festivalului Enescu 2025, cu concerte, programe experimentale și expoziții, atât în București, cât și în Sibiu.

Luni, 1 septembrie 2025, ora 20:00, la Sala Palatului, opera „Salome op. 54” de Richard Strauss va fi interpretată de Orchestra Simfonică WDR din Koln, dirijată de maestrul Cristian Măcelaru. În rolul principal, soprana Jennifer Holloway, o prezență renumită pe marile scene ale lumii.

Vineri, 5 septembrie 2025, ora 22:30, la Ateneul Român, opera barocă „Il trionfo della fama, serenata per musica” într-un act de Francesco Bartolomeo Conti, interpretată de celebra Accademia Bizantina și Purcell Choir, sub conducerea muzicală a renumitului clavecinist Ottavio Dantone.

Duminică, 7 septembrie, ora 13:00, la Sala Radio, „Flautul fermecat” de W.A. Mozart este prezentat de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, care celebrează 145 de ani de activitate.

Pe 9 septembrie 2025, ora 19:00, la Sala Ion Caramitru a Naționalului bucureștean, va fi prezentat spectacolul „Les Saisons” / „Anotimpurile”, o meditație coregrafică despre ciclicitatea vieții, pe muzica lui Antonio Vivaldi și Giovanni Antonio Guido.

Joi, 11 septembrie, ora 17:00, la Ateneul Român, Breaking Bach aduce o reinterpretare coregrafică a muzicii baroce interpretată de Orchestra of the Age of Enlightenment și coregraful britanic Kim Brandstrup, un nume de referință în dansul contemporan european.

Vineri, 12 septembrie, în București, la Ateneul Român: „Academy of St Martin in the Fields” sub conducerea lui Tomo Keller, cu pianistul Jan Lisiecki.

Capodopera „Oedip” pe scena Operei Naționale București

Luni, 15 septembrie 2025, ora 19:00, capodopera enesciană Oedip va fi prezentată pe scena Operei Naționale București într-o producție scenică monumentală, semnată de regizorul și artistul vizual italian Stefano Poda, o personalitate recunoscută internațional pentru montările sale vizuale elaborate și simbolice.

Festivalul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. (Sursa: Festivalul Enescu)

