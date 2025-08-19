Live TV

Fetiță de 9 ani, găsită rănită și inconștientă la Bâlea Lac. A fost preluată de urgență cu un elicopter SMURD

Data publicării:
salvmont sibiu
Foto. Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu

O fetiță de 9 ani din județul Bacău a fost găsită marți inconștientă la Bâlea Lac, cu traumatism cranio-cerebral. Salvamontiștii din Sibiu au intervenit rapid și i-au acordat primul ajutor, fetița fiind preluată de un elicopter SMURD și transportată la spital.

Incident grav la Bâlea Lac, unde o fetiță de 9 ani a fost descoperită rănită și inconștientă. Salvamontiștii din Sibiu au intervenit rapid și i-au acordat primele îngrijiri medicale.

„Salvamontiștii sibieni au intervenit de urgență pentru acordarea primului ajutor unei fetițe de 9 ani, din jud. Bacău, găsită inconștientă și cu traumatism cranio-cerebral în zona Bâlea Lac”, a anunţat, marţi, Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu.

Ulterior, la fața locului a fost solicitat elicopterul SMURD Mureș, care a preluat victima pentru a fi transportată rapid la o unitate spitalicească.

„La fața locului a fost solicitat elicopterul SMURD Mureș, care a preluat victima pentru transport rapid către o unitate spitalicească. În sprijinul acțiunii au intervenit și echipajul SMURD Argeș, precum și colegii salvamontiști din Argeș”, a transmis aceeași sursă.

Editor : Ș.A.

