Konstantinos Passaris, supranumit „Fiara din Balcani”, încearcă din nou să obțină eliberarea condiționată. A fost condamnat pentru crimă acum aproape 30 de ani. Avocatul său susține că a făcut progrese și îndeplinește condițiile pentru a fi pus în libertate.

Konstantinos Passaris cere, la Tribunalul Dolj, eliberarea condiționată, după ce instanța i-a respins cereri anterioare în ultimele luni.

Avocatul lui Passaris spune că acesta vrea să ajungă din nou în societate, însă magistrații au ținut cont că în ultima perioadă a fost sancționat de 28 de ori pentru comportament agresiv, în timp ce era închis în penitenciarele din țară.

Konstantinos Passaris este încarcerat de mai bine de 28 de ani. A fost condamnat la închisoare pe viață după comiterea unui dublu asasinat și un jaf armat în România. De asemenea, a comis peste 20 de fapte penale și în Grecia, unde a fost încarcerat. Passaris a reușit să evadeze din închisoare în statul elen și a ucis 4 oameni, dintre care un agent de penitenciar.

Editor : A.C.