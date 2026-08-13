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Video „Fiara din Balcani” încearcă să obțină eliberarea din închisoare, deși a fost sancționat de 28 de ori pentru comportament agresiv

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Kostas Passaris.
Kostas Passaris. Foto: captură YouTube
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Konstantinos Passaris, supranumit „Fiara din Balcani”, încearcă din nou să obțină eliberarea condiționată. A fost condamnat pentru crimă acum aproape 30 de ani. Avocatul său susține că a făcut progrese și îndeplinește condițiile pentru a fi pus în libertate.

Konstantinos Passaris cere, la Tribunalul Dolj, eliberarea condiționată, după ce instanța i-a respins cereri anterioare în ultimele luni. 

Avocatul lui Passaris spune că acesta vrea să ajungă din nou în societate, însă magistrații au ținut cont că în ultima perioadă a fost sancționat de 28 de ori pentru comportament agresiv, în timp ce era închis în penitenciarele din țară. 

Konstantinos Passaris este încarcerat de mai bine de 28 de ani. A fost condamnat la închisoare pe viață după comiterea unui dublu asasinat și un jaf armat în România. De asemenea, a comis peste 20 de fapte penale și în Grecia, unde a fost încarcerat. Passaris a reușit să evadeze din închisoare în statul elen și a ucis 4 oameni, dintre care un agent de penitenciar. 

Editor : A.C.

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