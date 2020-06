Firea, despre troleibuzul ars: E foarte bizar ce s-a întâmplat. Colegii încearcă să vadă dacă nu este sabotaj. Ne gândim la orice

Un troleibuz a fost făcut scrum în doar câteva minute. Singura pasageră care se afla înăuntru a reușit să coboare la timp. Șoferul troleibuzului a fost cel care a sunat apoi la 112. În cele din urmă, la locul incidentului a venit chiar directorul Societății de Transport București. Potrivit acestuia, focul ar fi pornit în urma unui scurtcircuit. Gabriela Firea spune că incidentul este unul „foarte bizar”, având în vedere că troleibuzul a trecut printr-o revizie la data de 29 mai și chiar sâmbătă seara. „Nu vă ascund faptul că sunt colegi de-ai noștri care, pur și simplu având în vedere că chiar aseară a fost făcută revizia și azi s-a întâmplat un incident atât de mare, încearcă să descopere dacă nu este vorba despre un sabotaj. Ne gândim la orice”, a declarat primarul general la Digi24.

Troleibuzul 85 circula pe traseul obișnuit, în direcția Vatra Luminoasă. La un moment dat șoferul a simțit miros de fum.

Alexandru Adrian, șofer: Eu am plecat din stație de la Romană. Și pe la jumătatea drumului pe Lascăr Catargiu am simțit miros. Am deconectat tot. Era o persoană care a coborât fără probleme, că nu începuse să ia foc.

Între timp șoferul și-a dat seama că lucrurile se pot înrăutăți și a sunat la 112.

Alexandru Adrian, șofer: Am luat un extinctor urcat sus pe autobuz am stins sus prima faza, s-a consumat extinctorul dar a luat foc.

Pompierii au ajuns repede, spun angajații STB, însă nu au mai putut opri flăcările care deja cuprinseseră întreaga caroserie.

Alexandru Hazem Kansou, director STB: Ar fi vorba de un scurtcircuit. Avem o comisie tehnică, mergem să vedem exact toate problemele. Troleibuzele sunt din anul 2004-2005.

Șeful Societății de Transport București se plânge că licitațiile de tramvaie sunt blocate, așa că parcul auto nu poate fi reînnoit deocamdată. Spune de asemenea, că toate troleibuzele din Capitală vor fi verificate.

Gabriela Firea: Ne gândim la orice, dar nu vreau să anticipez

Gabriela Firea: „Vreau să vă spun în primul rând că este ceva foarte bizar ceea ce s-a întâmplat, pentru că acest troleibuz, deși destul de vechi, a avut revizia făcută chiar aseară. Comisia noastră care analizează acest accident va trebui să afle în ce fel a fost făcută această revizie, dacă era o problemă tehnică care ar fi trebuit să fie constatată, sau nu exista o problemă tehnică, și atunci de ce a apărut pe traseu.

Este vorba despre un troleibuz românesc, care împreună cu alte 99 au fost realizate acum peste 15 ani de către societatea Astra din Arad. Practic, la acel moment uzina din Arad a achiziționat caroserie de autobuze IVECO pe care le-a echipat și le-a transformat în troleibuze.

Până acum nu au fost incidente majore. Noi ne-am dori să le schimbăm pe toate, pentru că așa este normal, să avem un transport public în comun civilizat, modern și foarte bine dotat. De aceea, de doi ani ne chinuim cu licitația pentru o sută de troleibuze. Am reușit să finalizăm anul acesta, am semnat contractul, câștigătorul acestuia fiind un consorțiu germano-turc și sperăm ca în perioada următoare să vină cât mai rapid, conform contractului, cele o sută de troleibuze. De asemenea, doi ani ne-am chinuit, și din păcate acolo nu am ajuns la liman, cu cele o sută de tramvaie pe care dorim să le ahiziționăm. Suntem încă cu licitația blocată pentru că s-au depus niște contestații, care se va dovedi că nu au avut nicio bază reală, ci pur și simplu sunt șicane din partea unor firme care nici măcar nu s-au înscris la licitație. Unele s-au înscris, altele nu s-a înscris, dar pur și simplu au vrut să boicoteze, probabil să o amâne, sau să nu am eu rezultat în fața cetățenilor în această perioadă.

Este regretabil că se întâmplă astfel de lucruri. Parcul auto al STB era foarte învechit acum patru ani. Aveam doar 600 de mijloace de transport, însemnând autobuze, troleibuze cât și tramvaie. În acest moment pentru zona București – Ilfov avem aproape 2.000 de mijloace de transport, cele mai multe, noi.

Prin urmare, cheia este să înnoim parcul auto, dar să nu se mai blocheze aceste licitații și chiar fac un apel la parlamentari, nu e noutate, inclusiv la cei care astăzi s-au repezit să mă scoată vinovată pentru acest accident. Le-aș pune întrebarea: Ce au făcut pentru bucureșteni în ultimii ani, cât de mult s-au implicat pentru a modifica legea achizițiilor publice astfel încât să nu mai sufere toți cetățenii, pentru că o autoritate locală oricât de bine intenționată este, nu are ce să facă dacă licitațiile trenează doi, trei ani.

Firea: Este un mare semnal de alarmă

Aș vrea să adaug că nu sunt de acord cu soluția tehnică acceptată acum ani de zile, prin care interiorul acestor troleibuze, și vedeți flăcările, a fost realizat din material din poliester, de aceea de la scurtcircuitul care este bănuit a fi motivul focului, deci aprinderii, s-a extins flacăra la tot troleibuzul. Trebuia ales un material ignifug, care chiar și dacă ar fi fost un scurtcircuit nu ar fi permis extinderea flăcărilor de maniera pe care o vedem cu toții în imagini.

Este un mare semnal de alarmă și încă o dată spun – regret faptul că acum ani de zile, 13, 15 ani s-a acceptat această soluție tehnică pentru interiorul troleibuzelor. (...)

Au fost astăzi câțiva colegi de la STB – care nici nu voiau să vină la serviciu, (pentru anchetă – n.red.) pretextând că este zi liberă – și că vom afla marți ce s-a întâmplat. Am luat măsuri, am fost și eu la birou, au venit și directorii STB și ai Direcției de Transporturi care au acționat imediat, nu am ce să le reproșez, dar de sub ei, deci eșaloanele inferioare, colegi mai vechi, inițial au pretextat că e zi liberă și nu vor să vină să vadă ce se întâmplă.

Acum este o ședință tehnică la care participă toți colegii noștri din zona tehnică, se va afla cu claritate și certitudine care este motivul scurtcircuitului și ce a stat la baza declanșării acestuia.

Colegii m-au informat că acest troleibuz a avut revizia făcută și aseară și pe data de 29 mai. Deci nu se poate spune că nu a intrat în programarea obișnuită de revizie. Nu vă ascund faptul că sunt colegi de-ai noștri care, pur și simplu având în vedere că chiar aseară a fost făcută revizia și azi s-a întâmplat un incident atât de mare, încearcă să descopere dacă nu este vorba despre un sabotaj. Ne gândim la orice, dar nu vreau să anticipez. Vom da către anchetatori toate elementele tehnice pe care le vom descoperi în cursul zilei de astăzi și mâine.

Este posibil orice.”

Editor web: Liviu Cojan