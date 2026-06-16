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Firme fantomă și facturi fictive: rețea de evaziune fiscală, destructurată de procurorii DNA. Percheziții în șapte județe și București

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Sigla DNA.
Sigla DNA. Inquam Photos / Liviu Florin Albei

Procurorii DNA au efectuat marți 48 de percheziții în șapte județe și în municipiul București, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei. Ancheta vizează o rețea de firme care ar fi folosit facturi fictive și societăți fantomă în activitatea de curierat și livrări prin platforme online, potrivit News.ro.

Descinderile au avut loc pe raza judeţelor Timiş, Constanţa, Bacău, Iaşi, Argeş, Caraş-Severin, Hunedoara şi municipiului Bucureşti.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2023 – prezent, a unor infracţiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, în legătură cu activitatea de prestări servicii în domeniul curieratului (livrarea comenzilor prin intermediul platformelor on-line), prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 50 de milioane de lei”, a anunţat DNA într-un comunicat de presă.

Persoanele vizate ar fi înfiinţat peste 100 de firme prin care transferau sume importante de bani pentru a li se pierde urma, informează Opinia Timișoarei.

Societăţile comerciale activau în zona livrărilor comenzilor de mâncare prin intermediul platformelor online.

Pentru a evita plata taxelor către stat, au fost introduse în contabilitate facturi fictive emise de diverse firme fantomă, iar cei care livrau marfa nu au fost înregistraţi pentru a se evita plata obligaţiilor. Numărul curierilor ar fi de ordinul a câteva mii de persoane.

Editor : Ș.A.

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