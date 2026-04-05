Floriile 2026: Tradiții importante pentru credincioși pe 5 aprilie. Obiceiul pe care preoții îl recomandă înainte de Săptămâna Mare

Duminica Floriilor aduce în prim-plan una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin, care amintește de intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim și deschide drumul către Săptămâna Mare. Evenimentul are o profundă încărcătură spirituală, îmbinând bucuria întâmpinării Mântuitorului cu anticiparea suferinței și a sacrificiului ce preced Învierea și este însoțit, în România, de numeroase tradiții și obiceiuri păstrate de-a lungul generațiilor.

Intrarea Domnului în Ierusalim nu este doar o comemorare a unui moment biblic, ci și un prilej de introspecție pentru credincioși. Floriile aduc împreună tradiția religioasă și cea populară, oferind o punte între trecut și prezent, între simbol și trăire personală, într-unul dintre cele mai importante momente ale anului liturgic.

Intrarea Domnului în Ierusalim: Semnificația religioasă a sărbătorii

„Intrarea Domnului în Ierusalim, celebrată de creștini în Duminica Floriilor, evocă episodul biblic descris în Evanghelii, când Iisus Hristos a fost întâmpinat de mulțimi care L-au aclamat și I-au așternut în cale ramuri de finic și haine, într-un gest simbolic de recunoaștere a statutului Său de Mesia și Împărat. Semnificația acestei zile este strâns legată de contrastul profund dintre entuziasmul mulțimilor și dramatismul evenimentelor care urmează. Astfel, cei care, de Florii, Îl întâmpină pe Hristos cu strigăte de „Osana”, recunoscându-L drept binecuvântat „Cel ce vine în numele Domnului”, ajung, în doar câteva zile, să strige și răstignirea Sa

Conotația acestei sărbători este una complexă, reunind atât bucuria și speranța celor care L-au primit cu entuziasm, cât și anticiparea suferinței și a sacrificiului ce aveau să urmeze în Săptămâna Mare, cunoscută și ca Săptămâna Pătimirilor. Astfel, Floriile marchează o tranziție esențială în calendarul liturgic, de la triumf la patimă și de la laudă la răstignire, oferind credincioșilor un moment de reflecție asupra credinței, smereniei și acceptării voinței divine.”, a explicat pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București

Tradiții și obiceiuri în ziua de Florii

„În România, sărbătoarea Floriilor este însoțită de o serie de tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație, care păstrează vie semnificația spirituală a acestei zile. Una dintre cele mai importante practici este sfințirea ramurilor de salcie în cadrul slujbelor religioase, acestea fiind ulterior duse acasă și așezate la icoane, unde sunt considerate simboluri protectoare împotriva bolilor și a necazurilor.

În același timp, credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbele dedicate acestei sărbători, să continue perioada postului cu mai multă rigoare și să se apropie de valorile fundamentale ale credinței creștine, precum iubirea, iertarea și smerenia. Totodată, ziua este dedicată și persoanelor care poartă nume de flori, fiind una dintre cele mai răspândite onomastici din România.

În tradiția creștină, Duminica Floriilor marchează și începutul deniilor, slujbe speciale care se oficiază în fiecare seară pe parcursul Săptămânii Mari, până în Vinerea Mare, când este citit Prohodul Domnului.”, a mai adăugat Părintele

În unele zone ale țării, salcia sfințită este folosită și în ritualuri agricole sau de protecție a gospodăriei. De exemplu, ramurile sunt așezate la porți, în livezi sau în grădini, pentru a aduce rod bogat și pentru a alunga spiritele rele.

Sărbătoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din calendarul creștin, fiind singura zi din Postul Paștelui în care este permis consumul de pește. Această dezlegare simbolizează bucuria evenimentului și oferă credincioșilor un moment de respiro spiritual și alimentar în perioada de post. De asemenea, în tradiția populară se spune că vremea din ziua de Florii prevestește cum va fi ziua de Paște.

În acest context, urmează o perioadă dedicată reculegerii, rugăciunii și pregătirii sufletești pentru Înviere. Totodată, această etapă păstrează un echilibru între bucuria credinței și solemnitatea momentelor care amintesc de Patimile lui Hristos, îmbinând speranța cu conștientizarea sacrificiului.

Editor : C.S.