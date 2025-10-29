Fost șef al Armatei Române: Reducerea prezenței militare americane ar trebui să ne trezească. E un duș rece pentru noi

Generalul cu patru stele Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General al Armatei române, a declarat, într-un interviu acordat News.ro, că reducerea prezenţei militare americane, coroborată cu faptul că SUA n-au ambasador la Bucureşti, relevă retrogradarea României într-o zonă de dezinteres pentru Washington. „Evenimentul de astăzi ar trebui să ne trezească! E un duş rece pentru noi”, avertizează fostul pilot pe avion de vânătoare, care a condus SMG în perioada 2011-2015.

„Reducerea numărului de militari americani în România era previzibilă, pentru că a fost anunţată din februarie-martie anul ăsta.

Dacă privim strict pe cronologia faptelor, odată cu 1 octombrie ar fi trebuit să intre în vigoare un nou buget al Statelor Unite şi, pe noul buget, nu se mai regăsesc cheltuielile cu militarii pe care nu-i mai trimit ei aici. Pentru că, în acelaşi timp, avem finalizarea misiunii celor din Divizia 1 Blindate şi ar fi trebuit să le ia locul militarii din Divizia 3 Infanterie, din Corpul 5 de Armată. Parte din aceşti militari nu mai vin pentru că nu mai este finanţare.

S-a tăiat finanţarea şi din alte state. Din câte ştim, s-a tăiat şi din Bulgaria, din Croaţia, Ungaria. Nu ştiu exact care sunt şi care e nivelul de reducere, dar, din ce am înţeles, e vorba de o brigadă care nu se mai roteşte. Nu s-au retras şi nu s-a redus numărul de militari prezenţi în Polonia. Din câte am înţeles, această prezenţă a fost discutată la întrevederea dintre preşedintele Trump şi preşedintele polonez”, spune fostul șef al Statului Major General al Armatei române.

Generalul Dănilă evită să indice clar faptul că lipsa unei întâlniri între Nicuşor Dan şi Donald Trump a cântărit în luarea deciziei finale de către Washington.

„Poate că evenimentul de astăzi ar trebui să ne trezească! E un duş rece pentru noi. Dacă noi considerăm că suntem pilon important, dar în Lituania şi-n Estonia şi-n Letonia avem o prezenţă destul de bine constituită din partea altor state, iar în România această prezenţă se reduce, nu este chiar un semnal de pilon important!

Mesajul vine pe o situaţie politică internă destul de complicată la noi, dar în acelaşi timp pe o situaţie politică externă şi mai complicată, pentru că era în discuţie un proces de pace pe care să-l medieze preşedintele Trump. Şi se vorbea despre o întâlnire la Budapesta a celor trei şefi de stat: preşedintele Statelor Unite, preşedintele Rusiei şi preşedintele Ucrainei. În contextul în care întâlnirea ar avea loc la Budapesta – pentru că presupunem că tot acolo va avea loc atunci când se va ţine, dacă doar s-a amânat şi nu s-a anulat această întâlnire – mesajul dat de această reducere a forţelor în România nu este un mesaj bun pentru ţara noastră!”, mai susține acesta.

