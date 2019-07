Fostul șef la Poliției Caracal spune că Alexandra i-a indus în eroare. Fata însă, le indicase cartierul și detalii din zonă

Nicolae Mirea, fostul șef al Poliției Caracal, a vorbit despre discuția pe care a avut-o agentul de poliție cu Alexandra Măceșanu, Mirea a spus că Alexandra i-a indus în eroare pentru că le-a spus despre un „gard roșu” și despre niște brazi, pe care îi vedea în curtea criminalului. „Ne-a indus în eroare cu gardul roșu. Brazii erau mici, nici nu se vedeau.”, a declarat polițistul. Mirea este contrazis însă de înregistrări și de agentul care a vorbit la telefon cu Alexandra. Acesta spune că fata i-a indicat cartierul Bold, locul unde a fost dusă, însă el nu cunoștea zona. „Nu știam ce e acela Bold, de aia îmi aduc aminte că am întrebat-o: Bold e în județul Olt acolo, ce e?”, a declarat polițistul. În plus, se pare că „gardul roșu” există. Acesta se află la intrarea din spate a casei lui Gheorghe Dincă.

„Prima dată am sunat pe numărul ăla și nu ne-a mai răspuns. Peste jumătate de oră ne-a sunat din nou și ne-a spus că vede un brad, un câine, un nuc. Ne-a indus în eroare cu gardul roșu. Brazii erau mici, nici nu se vedeau. Apelul a fost în jurul orei 12:00.

STS ne-a dat o triangulație greșită, într-un cartier în partea dreaptă. Nimeni nu ne-a spus că este în cartierul Bold. Nu a venit nimeni la mine să îmi spună treaba asta. Fata nu ne-a spus niciodată de Bold, că nu eram nebuni să căutăm într-un cartier la 2 km distanță. Atunci, întrebați-l pe agentul de la Slatina, că văd că știe prea multe. Eu am coordonat toată acțiunea și am făcut ce trebuie”, a spus Nicolae Mirea, fostul șef al Poliției Caracal la România TV.

Pe de altă parte, Viorel Florescu, agentul care a vorbit cu Alexandra atunci când fata a sunat la 112, a declarat că nu a avut o atitudine refractară față de situația fetei, așa cum arată raportul MAI, mai ales că ea plângea și suspina la telefon. Alexandra ar fi anunțat că este în cartierul Bold din Caracal.

Întrebat dacă i-a cerut fetei indicii despre locul în care se afla, polițistul a precizat că a solicitat informații pentru a le completa pe cele de la STS, dar și pentru a-i ajuta pe colegii din teren.

„N-am avut nicio clipă o atitudine refractară, cum îi zice acolo (raportul MAI, n.r.), pentru că mi-am dat seama din primele cuvinte ale ei și plângea, suspina, deci nu aveam cum să nu reacționez la treaba asta. Din contră, i-am spus de nenumărate ori să stea liniștită că ajunge un echipaj de poliție acolo, la ea. (...) Am întrebat-o cum a ajuns acolo sau cum se află zona respectivă. Noi, de la dispecerat, nu cunoaștem zona Caracalului. (...) Nu cunoaștem cum ar zis ea: „Am trecut pe lângă un dig și sunt în Bold, cam așa ceva”. Nu știam ce e acela Bold, de aia îmi aduc aminte că am întrebat-o: „Bold e în județul Olt acolo, ce e?”. Și atunci ea a zis: „Stați puțin că am găsit eu o carte de vizită” și mi-a citit de pe ea, numele, ce scria acolo”, a declarat Vasilică Florescu Viorel, la România Tv.

Florescu a mai spus că fata a revenit și a precizat că nu a ajuns echipajul de poliție: „I-am zis că polițiștii probabil sunt pe drum, i-am zis să se liniștească în continuare”.

„A trecut prin foarte multe probleme, că e răpită și viol și mi-a mai spus că este și bătută. (...) Cunoaștem vocea omului, nu sunt de ieri, de azi. Nu am avut intentie sa nu iau in serios apelul fetei. Nu mă simt vinovat la treaba asta decât poate că... Am conlucrat cu cei de la judiciar, ne-am uitat pe hartă, ce activități au desfășurat cei de la Caracal”, mai explică Florescu Vasilică.

La rândul său, Nicolae Mirea, șeful demis al Poliției Caracal, a declarat la același post de televiziune că nu știa de faptul că Alexandra a dat numele cartierului în care se afla.

Polițistul de la 112: Nu știam ce e acela Bold, am întrebat-o: Bold e în județul Olt acolo, ce e?

„Nimeni nu a venit să îmi spună mie asta. Oamenii erau toți în teren și numai prin telefon am vorbit cu ei, eu nu m-am dus la nimeni și nu a venit nimeni la mine să îmi spună asta. I-am coordonat prin telefon. Nu, am vorbit cu agentul meu de la Investigații criminale, care i-a luat telefonul de la ureche (celuilalt polițist – n.r.) și a vorbit la telefon cu fata. Nu a spus niciodată de Bold, că nu eram nebuni să căutăm într-un cartier la 2 kilometri distanță. (...) Prima dată când a sunat fata, am sunat pe numărul ăla și nu ne-a mai răspuns. Peste cam o jumătate de oră a sunat ea din nou. Nu știu dacă au sunat subordonații mei sau... atunci a apucat să le spună că vede un brad, vede un nuc, că sunt niște câini. Dar ne-a dus în eroare cu o poartă roșie, care nu era la drum”, a spus Mirea.

„Când știu acuma tot, toate cercetările, rezultă clar că fata atunci când a vorbit cu noi cred că atunci a fost surprinsă la telefon și de atunci până am identificat noi locul, al 1.30 – 2 noaptea, când a venit DOS-ul și ne-a spus „Asta e”, nu ne mai supărăm că nu am intrat la 3 sau la.... Durerea e atat de mare încât vă dați seama, oricum nu mai puteam face. Atunci nu aveam de unde să știm, dar acum știm. Îmi pare foarte rău că nu am putut face nimic pentru copilul asta”, a completat Mirea.

Polițistul care a discutat cu Alexandra, atunci când a sunat la 112 pentru a cere ajutor, ar fi avut o atitudine refractară față de situația prezentată de fată și nu a dat dovadă de implicare pentru a obține mai multe date privind locul în care este sechestrată, arată raportul MAI, potrivit unor surse.

Surse apropiate anchetei cazului din crimelor din Caracal au precizat, pentru MEDIAFAX, că în raportul Ministerului de Interne se arată că agentul de poliție cu care Alexandra a discutat atunci când a sunat la 112 ar fi dat dovadă de o „atitudine refractară” față de tânără.

În același raport se mai arată că polițistul nici nu s-a implicat și nu i-a pus Alexandrei mai multe întrebări pentru a fi identificat mai ușor locul în care aceasta este sechestrată.

Mai mult, agentul nu a consiliat tânăra și nici nu i-a oferit sfaturi privind comportamentul pe care trebuie să-l aibă în situația în care se află, până la sosirea echipajelor de poliție, arată aceleași surse.

