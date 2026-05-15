Furt prin metoda „chei potrivite". Doi hoți au prinşi în flagrant după ce au furat bunuri de 200.000 lei

Doi bărbaţi cercetaţi pentru mai multe infracţiuni de furt calificat din locuinţe au fost reţinuţi de poliţiştii prahoveni în urma unui flagrant, prejudiciul estimat fiind de 200.000 lei.

„La data de 14 mai 2026, în urma organizării unui flagrant delict pe raza municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, poliţiştii din cadrul Biroului de Combatere a Furturilor din Locuinţe Ploieşti au procedat la depistarea, imobilizarea şi conducerea la sediul unităţii de poliţie a doi bărbaţi din municipiul Bucureşti, imediat după comiterea unei infracţiuni de furt calificat şi a unei tentative la infracţiunea de furt calificat. Cei doi au fost surprinşi la scurt timp după ce ar fi pătruns, fără drept, în imobile de tip condominiu, utilizând metoda de operare „chei potrivite/dispozitiv artizanal cu foiţă de aluminiu”, mod specific de acţiune întâlnit în sfera infracţionalităţii contra patrimoniului”, anunță IPJ Prahova, citat de Agerpres.

Potrivit polițiștilor, cercetările efectuate până la acest moment indică presupusa implicare a persoanelor vizate în comiterea mai multor infracţiuni de furt calificat, săvârşite în cursul lunilor iulie şi august 2025, precum şi în luna mai 2026, pe raza municipiului Ploieşti, prin pătrunderea fără drept în locuinţele persoanelor vătămate şi sustragerea de bunuri şi valori.

Prejudiciul estimat este de aproximativ 200.000 lei.

În acest dosar au fost efectuate, ulterior flagrantului, trei percheziţii pe raza municipiului Bucureşti, la imobile utilizate de persoanele cercetate şi de apropiaţi ai acestora, fiind identificate şi ridicate sume de bani, bunuri susceptibile a proveni din activitatea infracţională, precum şi alte mijloace materiale de probă relevante pentru soluţionarea cauzei.

De asemenea, au fost identificate bunuri în vederea instituirii măsurilor asigurătorii, precizeaz informarea transmisă de IJP Prahova.

Faţă de cei doi bărbaţi a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca aceştia să fie prezentaţi unităţii de parchet competente cu propunere de luare a măsurii arestării preventive.

Activităţile au beneficiat de sprijinul efectivelor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploieşti.

Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal, sub coordonarea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi dispunerea măsurilor legale care se impun.

