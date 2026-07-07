Live TV

Generalul Gheorghiţă Vlad, la Ankara: România are nevoie de capacităţi moderne de lovire precisă și de parteneriate solide

Data actualizării: Data publicării:
Gen Gheorghiță Vlad.
Gen Gheorghiță Vlad. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, prezent la Ankara, afirmă, marţi, că România are nevoie de capacităţi moderne de lovire precisă, atât împotriva ţintelor navale, cât şi a celor terestre, dar şi de parteneriate solide care să asigure dezvoltarea, achiziţia şi mentenanţa acestor sisteme pe termen lung. Experienţa războiului din Ucraina a arătat că tehnologia evoluează într-un ritm accelerat, iar armatele trebuie să fie capabile să se adapteze la fel de repede. „Pentru România, această nevoie este imediată”, este de părere şeful Armatei.

„La Ankara, România a făcut un pas important pentru consolidarea capabilităţilor sale de apărare şi de lovire la distanţă. În numele Armatei României, au fost semnate documentele prin care ţara noastră aderă la coaliţiile de achiziţii ale NATO, inclusiv la coaliţia pentru sistemele Naval Strike Missile (NSM) şi Joint Strike Missile (JSM), alături de Statele Unite, Marea Britanie şi Norvegia.

Această decizie răspunde direct provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre”, a transmis, marţi, şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, România are nevoie de capacităţi moderne de lovire precisă, atât împotriva ţintelor navale, cât şi a celor terestre, dar şi de parteneriate solide care să asigure dezvoltarea, achiziţia şi mentenanţa acestor sisteme pe termen lung.

„Cooperarea în cadrul NATO înseamnă acces mai rapid la capabilităţi, lanţuri de aprovizionare mai reziliente şi o mai bună capacitate de a acţiona împreună cu aliaţii. Unul dintre mesajele esenţiale ale Forumului NATO pentru Industria de Apărare este că investiţiile în apărare trebuie transformate rapid în echipamente, muniţii şi capacităţi de producţie. Experienţa războiului din Ucraina demonstrează că tehnologia evoluează într-un ritm accelerat, iar armatele trebuie să fie capabile să se adapteze la fel de repede”, a adăugat şeful Armatei.

Acesta apreciază că, „pentru România, această nevoie este imediată”.

„Incidentele produse în apropierea graniţelor şi pătrunderile repetate ale dronelor în spaţiul aerian naţional evidenţiază importanţa dezvoltării unei apărări stratificate împotriva sistemelor fără pilot, bazată pe detectare, urmărire, bruiaj şi neutralizare. Am testat deja o astfel de abordare în cadrul exerciţiului EASTERN PHOENIX, desfăşurat în luna aprilie a acestui an la Capu Midia, unde Armata României a integrat mai multe sisteme într-o arhitectură complexă de apărare antidronă, adaptată realităţilor operaţionale din regiunea Mării Negre. Obiectivul este clar: transformarea rapidă a lecţiilor învăţate în soluţii testate, produse şi introduse în înzestrarea Armatei”, a mai transmis generalul Vlad.

Potrivit acestuia, deciziile luate la Summitul de la Ankara reprezintă un pas important.

„Adevărata lor valoare va fi măsurată prin rapiditatea cu care vor fi transformate în capabilităţi reale, sustenabile şi adaptate permanent la evoluţia ameninţărilor”, a adăugat generalul Vlad.

Delegaţia României a participat, marţi, la Forumul Industriei de Apărare din cadrul Summitului NATO, în cadrul căruia s-au semnat mai multe documente care vizează proiecte şi programe de cooperare multinaţională. România va lua parte la mai multe dintre acestea.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
2
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
nicusor dan
3
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
explozii in ucraina
4
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a transformat într-un „război...
06.07 Digi24
5
Tratament modern pentru o afecțiune severă a genunchiului
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
Digi Sport
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump si erdogan pe scaune in sala de conferinte
Donald Trump anunță că SUA vor ridica sancțiunile impuse Turciei: „A sosit momentul. S-a dovedit mult mai loială decât alte țări”
Meloni and Trump Meet in the Oval Office
Trump își schimbă tonul față de Giorgia Meloni: „De fapt, este o persoană de treabă”. Ce nu apreciază însă la șefa guvernului italian
John Bolton
Sfatul fostului consilier al lui Trump pentru aliații NATO: „Dacă nu se va întâmpla nimic la Ankara, va fi o victorie pentru Alianță”
Turkey NATO Summit Trump
Donald Trump, după discuțiile cu Putin și Zelenski despre războiul din Ucraina: „Amândoi vor să rezolve problema”
NATO
Liderii NATO au anunțat înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. România se numără printre statele fondatoare
Recomandările redacţiei
NATO Summit In Ankara Day 1, Turkey - 07 Jul 2026
Summit NATO la Ankara. Trump pune presiune pe țările membre, în timp...
echipe smurd la un azil ilegal
Unde au fost relocate persoanele din azilele ilegale ale lui Pașca...
Turkey NATO Summit
Donald Trump „Am fost foarte dezamăgit de NATO. Dacă summitul nu era...
Claudiu Manda-3459 Inquam Photos George Calin
Claudiu Manda susține că PSD n-ar pierde aproape deloc la anticipate...
Ultimele știri
„Lăsați-o în pace pe «regina» Meloni”. Replica neașteptată primită de Donald Trump la summitul NATO
Oana Gheorghiu: Ce încearcă Grindeanu, să pună PNL și PSD împreună, este împotriva naturii
Rezultate finale la Evaluarea Națională 2026, după contestații: La ce oră și unde se afișează notele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără de 28 de ani s-a mutat în casa unui bărbat de 75 de ani. Ce a urmat apoi a impresionat oameni din...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Avocatul lui Djokovic rupe tăcerea în scandalul pariurilor pe cartonaş galben: „O înscenare! CFR Cluj şi...
editiadedimineata.ro
O alternativă europeană de social media? Platforma eYou depășește 100.000 de utilizatori
Fanatik.ro
Şocant! 800.000 de euro pariaţi pe un cartonaş galben încasat de Djokovic! Fotbalistul lui CFR Cluj, anchetat...
Adevărul
Un american spune că vacanța într-o țară din Europa l-a epuizat complet: „Este pur și simplu prea mult”
Playtech
Harta orașelor din România vitale în caz de război. Sunt mici, dar importante pentru strategia militară
Digi FM
Smiley, anunț de ultimă oră la matinalul Digi FM! Surpriza uriașă pregătită pentru fani
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câștiga 60.000 $ pe lună, dar a ajuns falit și soția l-a părăsit: ”I-am pierdut pe toți”
Pro FM
Jennifer Lopez, ironizată după ce a vorbit despre viața sa amoroasă: „S-a întâlnit cu fiecare bărbat de la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Ieșean lăsat cu un credit de 40.000 de lei pe numele său. Escrocul a explicat cum a acționat și a primit 11...
Newsweek
La ce oră va intra pensia pe card vineri, 10 iulie? Ordinea în care sunt virate sumele, în funcție de bancă
Digi FM
Cum se menține Romanița Iovan în formă la 61 de ani. Creatoarea de modă dezvăluie cele 4 reguli de la care nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce e mai rău dacă te scarpini după o înțepătură de țânțar. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Ce face Sylvester Stallone la 80 de ani când nu filmează. Un apropiat a rupt tăcerea: „S-a întors la prima...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...