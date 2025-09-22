Live TV

Mesajul Poliției Române către părinți, după amenințarea trimisă pe mail către școli. Ce a spus Georgian Drăgan

Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse: Mailul a fost trimis din străinătate.

Georgian Drăgan, directorul de comunicare al IGPR, a declarat la Digi24 că mesajele de amenințare primite pe adresele mai multor școli și spitale din țară sunt false și nu reprezintă un pericol real. El a făcut apel către părinți, profesori, elevi și cadre medicale să nu se îngrijoreze, subliniind că forțele de ordine patrulează în zonele vizate.

Poliția și SRI au stabilit că mesajele de amenințare primite pe adresele oficiale ale mai multor unități școlare și medicale din țară nu reprezintă un pericol real. Cu toate acestea, forțele de ordine patrulează în zona instituțiilor vizate pentru a preveni orice incident și pentru a liniști populația.

Georgian Drăgan a declarat luni, la Digi24, că „sunt zeci de adrese, în principal în capitală și în județul Mureș în ceea ce privește unitățile școlare, iar unităților medicale din Prahova, Cluj, Brașov. Cu siguranță, polițiștii se vor deplasa din oficiu și în zona celorlalte unități școlare pentru că Ministerul Afacerilor Interne a demarat o campanie pentru siguranța elevilor, cadrelor medicale și profesorilor”.

Reprezentantul IGPR a subliniat că, potrivit verificărilor făcute împreună cu SRI, mesajele sunt false.

„Din verificările noastre ale Poliției Române, împreună cu Serviciul Român de Informație, au reieșit elemente că acest mesaj este unul fals și că amenințarea nu va fi pusă în aplicare. Sunt mai multe piste cu privire la identitatea persoanei pe care colegii mei le au în acest moment. Cu siguranță când vom avea elemente suplimentare vom reveni și vom comunica public”, a spus Georgian Drăgan.

Acesta a făcut și un apel către populație: „Facem un apel pe această cale către părinți, către profesori, către elevi, dar și către cadrele medicale și pacienții din aceste unități medicale să nu se îngrijoreze. Poliția Română, împreună cu Jandarmeria Română, dar și cu celelalte instituții și structuri cu atribuții în domeniu, derulează activități în sistem integrat în zona acestor unități, atât medicale cât și școlare, pentru a preveni orice potențial pericol”.

Georgian Drăgan a precizat că mesajele au început să fie primite încă de duminică.

„Mail-urile au început să fie primite de către unitățile medicale și de către spitale încă de ieri. Au fost primite și în această dimineață în capitală, spre exemplu la unități medicale și unități școlare în Mureș, la unități școlare și unități medicale din Prahova, spre exemplu, din Cluj, din Brașov. Cu siguranță polițiștii vor continua verificările”.

Reprezentantul IGPR a mai precizat că polițiștii și jandarmii sunt în contact permanent cu paznicii instituțiilor și că au fost introduse pe itinerariile de patrulare toate unitățile vizate.

„În situația în care colegii noștri, polițiștii sau jandarmii, vor observa ceva suspect, cu siguranță vor fi luate măsuri legale. Avem pe itinerarii de patrulare toate aceste unități, suntem în zonă pentru a preveni orice potențial pericol”.

