Cunoscutul trapper Ian a fost filmat în timp ce urina pe scenă, în fața publicului, scrie Ziare.com. Momentul a avut loc în timpul concertului susținut alături de colegul său Azteca, primul din turneul național al celor doi artiști.

Fanii au filmat momentul, iar clipurile au devenit rapid virale și au pornit un val de critici.

Gestul este cu atât mai scandalos cu cât la eveniment era permis și accesul minorilor.

Editor : A.C.