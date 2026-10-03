Video Gest scandalos pe scenă: Un cunoscut trapper a fost filmat în timp ce urina în timpul unui concert Data actualizării: 03.10.2026 18:42 Data publicării: 03.10.2026 18:33 Foto: captură video Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Cunoscutul trapper Ian a fost filmat în timp ce urina pe scenă, în fața publicului, scrie Ziare.com. Momentul a avut loc în timpul concertului susținut alături de colegul său Azteca, primul din turneul național al celor doi artiști. Momentul în care un bărbat îi amenință cu cuțitul pe polițiști, în Capitală. Agenții au scos armele din dotare Minorii nu vor mai putea să închirieze trotinete electrice în București. Ce reguli noi pregătește Primăria Capitalei Un șofer bulgar a lovit mortal un bărbat în Dolj și a fugit din România. Bărbatul a fost reținut de polițiști Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori” „E din ce în ce mai greu”. Astenia de toamnă, amplificată de grijile cotidiene. Recomandările medicilor Șase din 10 români au probleme cu greutatea. Legătura dintre mâncatul compulsiv și tehnologie: „Se transformă în obișnuință” Siegfried Mureșan: „Grindeanu duce PSD în direcția greșită”. Liderii din partid așteaptă momentul să-l înlocuiască Val de viroze în rândul copiilor. Medic: „Anul trecut, vaccinarea la nivelul României a fost extrem de slabă, 6% din populație” Daniel Dăianu: S&P nu va retrograda România. „Performanța lui Bolojan este extraordinară”, însă riscurile sunt foarte mari Fanii au filmat momentul, iar clipurile au devenit rapid virale și au pornit un val de critici. Gestul este cu atât mai scandalos cu cât la eveniment era permis și accesul minorilor. Editor : A.C. Etichete: concerte bucuresti arenele romane ian trapper azteca Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Surse: Nicușor Dan are doi favoriți pentru funcția de premier. Planul președintelui... 2 Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să... 3 Sărbătoare în calendarul ortodox pe 2 octombrie: Cine își serbează numele și cui trebuie... 4 Mesajul emoționant al prințului Harry pentru NATO: „Am pierdut o parte din identitatea... 5 Reacție neașteptată a Budapestei după ce Moscova a expulzat diplomaţi ungari: „E o măsură...