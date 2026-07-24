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Video Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, avertizează că vor mai avea loc incidente în Marea Neagră: Se vor naște vulnerabilități

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Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române. Foto: Inquam Photos / Bogdan Buda
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Gheorghiţă Vlad, șeful Statului Major al Apărării, crede că incidente precum cele din această săptămână din Marea Neagră, când două nave au suferit avarii după ce ar fi fost atacate cu rachete sau drone marine, vor mai avea loc în perioada următoare. El a explicat că porturile României de la Dunăre şi Marea Neagră vor fi destul de aglomerate după recoltarea cerealelor din Ucraina, iar de aici se vor naşte mai multe vulnerabilităţi ce vor viza şi navele care deservesc exportul ucrainean în apropierea apelor noastre teritoriale.

 Gheorghiţă Vlad a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, despre cele două incidente cu nave petrecute în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră. 

„Este o situaţie de securitate deosebit de gravă la adresa siguranţei naţionale şi a întregii Alianţe Nord-Atlantice. Am avut foarte multe incidente şi, împreună, Forţele Armate şi când mă refer la Forţele Armate, mă refer la cele cum sunt definite în Legea 45, nu la forţele Ministerului Apărării Naţionale, au gestionat aceste situaţii de securitate în mod corespunzător. Au primat salvarea vieţii pe mare, a primat asigurarea condiţiilor de securitate şi libertăţii de acţiune şi libertăţii de navigaţie în Marea Neagră, a primat apărarea securităţii naţionale a României”, a transmis Şeful Statului Major al Apărării.

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El consideră că astfel de incidente vor mai avea loc în perioada următoare. 

„Personal, cred că se vor mai întâmpla aceste evenimente. De ce? Suntem exact în perioada în care se încheie treieratul în Ucraina. Ţara vecină este una dintre cele mai mari exportatoare de grâne din lume. Este stabilit un coridor verde în proximitatea apelor noastre teritoriale şi aici mă refer la apele teritoriale ale Ucrainei, României, Bulgariei şi Turciei, astfel încât acest tranzit să se desfăşoare corespunzător. O să avem un aflux de nave în zonă. Porturile noastre dunărene şi la Marea Neagră vor fi destul de aglomerate şi bineînţeles că de aici se vor naşte o serie de vulnerabilităţi, printre care şi acestea ce vor viza nave care aprovizionează sau care deservesc exportul Ucrainei în proximitatea apelor noastre teritoriale”, a afirmat Gheorghiţă Vlad. 

El a precizat că după miezul nopţii au avut loc alerte aeriene aproape fără oprire. 

„Începând de aseară, de la 00:30, am avut o activitate în proximitatea spaţiului aerian al României foarte intensă. Acţiuni militare foarte intense între Federaţia Rusă şi Ucraina. Am avut alerte aeriene aproape continue. Am avut alerte aeriene care s-au suprapus peste ameninţările din zona economică exclusivă. A fost o situaţie, din punct de vedere militar extrem de complexă şi ăsta este şi motivul pentru care sunt extraordinar de mulţumit de activitatea desfăşurată de către militarii din serviciul de luptă, militarii români, precum şi de colaborarea cu, cu partenerii aliaţi care fac parte din serviciul de poliţie aeriană extinsă. Şi aici mă refer la militarii britanici, militarii italieni, colegii de la Torrejon care asigură tot sistemul de supraveghere aeriană şi efectiv de luare a deciziilor pentru combaterea ameninţărilor din spaţiul nostru aerian”, a mai explicat Gheorghiţă Vlad.

Editor : Ș.R.

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