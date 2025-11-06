Grav accident în București. Un camion a rupt cablurile rețelei de tramvai: o femeie rănită. Circulația blocată pe mai multe linii

Un accident grav a avut loc joi, în Bucureşti, după ce un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor, în zona intersecţiei Calea Dudeşti – Şoseaua Mihai Bravu. În cădere, cablul a lovit o femeie aflată pe trotuar. Circulaţia a fost oprită pe mai multe linii de tramvai pentru intervenţii.

Linii de tramvai blocate și transport deviat

Societatea de Transport Bucureşti (STB) a anunţat că incidentul s-a produs în jurul orei 11:20, iar circulaţia tramvaielor din zonă este blocată pe mai multe trasee.

„STB informează că astăzi, 06.11.2025, în jurul orei 11:20, la intersecţia străzii Calea Dudeşti cu Şoseaua Mihai Bravu, un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor. În cădere, cablul a lovit o persoană de sex feminin aflată în acea zonă, pe trotuar, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către un echipaj SMURD”, a transmis compania.

Liniile de tramvai afectate sunt 1, 10, 19, 23, 27 și 49, circulaţia fiind oprită temporar pentru intervenţii.

Pentru preluarea călătorilor, STB a introdus două linii navetă de autobuze:

Linia 601, între terminalul Romprim şi intersecţia Obor;

Linia 623, între terminalul Faur şi intersecţia strada Nerva Traian – Bulevardul Octavian Goga.

Echipele STB intervin la faţa locului pentru remedierea avariei şi repunerea în funcţiune a reţelei electrice.

