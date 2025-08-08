Greșelile de condus pe care le fac frecvent șoferii români. Titi Aur: „Este obligatorie respectarea a trei tipuri de reguli”

În fiecare an, mii de accidente rutiere au loc pe șoselele din România, multe dintre ele soldate cu victime sau pagube materiale însemnate. Dincolo de cauzele evidente, precum viteza excesivă sau consumul de alcool, se ascund greșeli frecvente de comportament și atitudine la volan, pe care mulți șoferi nici măcar nu le conștientizează. Fostul campion de raliu și expert în conducere defensivă, Titi Aur, a explicat pentru Digi24 care sunt principalele reguli pe care șoferii ar trebui să le respecte în trafic.

Specialistul în siguranță rutieră, Titi Aur, atrage atenția asupra unui aspect esențial: lipsa educației rutiere și a conștientizării pericolelor reale din trafic.

Principalele reguli pe care șoferii trebuie să le respecte în trafic

„În trafic, este esențială respectarea a trei tipuri de reguli: cele de circulație, obligatorii prin lege; cele de conducere defensivă, care, deși nu sunt impuse legal, contribuie semnificativ la siguranța rutieră; și regulile de bun-simț, indispensabile pentru o conviețuire civilizată în trafic.

Spre deosebire de alte țări europene, unde comportamentul rutier este marcat de calm și respect, în România, lipsa educației rutiere generează un trafic haotic, comparabil cu o „junglă”, în care mulți participanți nu cunosc sau nu aplică norme elementare de conduită civilizată și sigură.” a declarat pentru Digi24 Titi Aur, expert în conducere defensivă.

Care sunt cele mai frecvente greseli de condus pe care le fac soferii romani

„Mulți șoferi sunt tentați să meargă atât cu viteză mai mare, cât și mai aproape decât ar trebui de mașina din față. Respectarea distanței față de vehiculul din față este esențială pentru siguranța în trafic. Deși legislația rutieră nu stabilește o distanță minimă obligatorie, regulile de conducere defensivă recomandă păstrarea unei distanțe de cel puțin jumătate, în metri, din valoarea vitezei de deplasare.

Astfel, la o viteză de 100 km/h, distanța de siguranță trebuie să fie de cel puțin 50 de metri. Aceasta se traduce prin aplicarea așa-numitei „regula celor două secunde”: atunci când vehiculul din față trece pe lângă un reper fix, conducătorul auto din spate ar trebui să poată număra cel puțin „1001, 1002”, aproximativ două secunde, înainte de a ajunge în același punct. Respectarea acestei reguli reduce considerabil riscul de coliziune și contribuie la un trafic mai sigur.”, a mai explicat Titi Aur

Atenție la distrageri: telefonul mobil, principalul pericol la volan

„Deși indispensabil în viața de zi cu zi, telefonul mobil reprezintă un factor major de risc în trafic. Tentația de a-l utiliza și în timpul condusului este ridicată, iar efectele pot fi grave.

Utilizarea telefonului mobil a devenit una dintre cauzele principale ale accidentelor rutiere, depășind chiar consumul de alcool sau droguri, chiar dacă această informație este una neoficială. Sunt mulți șoferi care nu recunoscu că se uitau pe telefon și, din neatenție, au lovit mașina din față. Ulterior, în urma procedurilor stabilite de lege în cazul accidentelor, se descoperă și prezența altor factori agravanți, precum consumul de alcool sau substanțe interzise.

Pe lângă telefon, și alte distrageri pot compromite atenția la volan precum: muzica dată prea tare, discuțiile tensionate cu pasagerii sau preocupările mentale care reduc capacitatea de concentrare. Toate acestea transformă conducerea într-o activitate riscantă, atunci când atenția nu este acordată integral drumului.”, a transmis sursa Digi24

Sunt suficiente amenzile pentru prevenirea accidentelor?

„Creșterea cuantumului amenzilor nu reprezintă, în sine, prima soluție suficientă pentru reducerea numărului de accidente rutiere. În România, problema de fond este lipsa unui sistem coerent și eficient de educație rutieră.

În școala generală și în liceu nu se învață deloc despre siguranța rutieră și sunt cazuri în care tinerii nu știu să circule corect pe stradă, fie că vorbim de pietoni, bicicliști sau viitori șoferi. În plus, pregătirea oferită în școlile de șoferi este adesea sumară, iar odată obținut permisul, procesul educațional se oprește complet.

Lipsa de educație continuă și de responsabilizare a participanților la trafic se reflectă direct în statistici și în comportamentul de pe drumurile publice din România.”, a punctat fostul campion național de raliu Titi Aur.

Titi Aur: „Este nevoie de conștientizarea pericolelor din trafic”

„Un prim aspect esențial care lipsește în rândul participanților la trafic, fie că vorbim despre pietoni, bicicliști, utilizatori de trotinete sau șoferi, este conștientizarea reală a riscurilor. Mulți nu înțeleg consecințele pe care le poate avea un moment de neatenție sau o decizie greșită în trafic.

Această lipsă de percepție a pericolului generează un comportament relaxat și, uneori, inconștient la volan. Fără un sentiment clar al riscului, nu se dezvoltă reflexele necesare pentru prevenirea accidentelor, iar siguranța rutieră rămâne doar o problemă sistemică.

În analiza comportamentului rutier, șoferii pot fi împărțiți în trei categorii: cei care respectă legea din convingere, cei care respectă regulile doar de teama de sancțiuni și cei care nu le respectă deloc.

Din păcate, chiar și în rândul celor care doresc să respecte legea, lipsa unei pregătiri temeinice duce la erori grave. Potrivit estimărilor, aproximativ 70% dintre accidentele rutiere grave din România sunt provocate de șoferi care au intenții bune, dar nu cunosc suficient regulile sau nu știu cum să reacționeze corect în situații critice întâlnite în trafic.

Pentru cei care respectă regulile de circulație, dar doar de frică, aici putem vorbi despre o aplicare mai riguroasă a legii, inclusiv prin amenzi și controale. Însă, în lipsa unei educații rutiere constante și coerente, nici această măsură nu poate garanta siguranța pe termen lung.

Iar dacă vorbim de categoria persoanelor care nu respectă sub nicio formă legea, indiferent că vorbim de reguli de circulație sau viteză ori conducerea sub influența alcoolului/drogurilor, în acest caz sancțiunile ar trebui să fie mai dure precum anularea permisului de conducere sau suspendarea autoturismului.”, conchide Titi Aur.