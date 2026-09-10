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Video Grevă la compania care transportă produse petroliere în Portul Constanța. Angajații amenință că vor opri lucrul pe termen nelimitat

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Angajații Oil Terminal, compania care se ocupă de transportul produselor petroliere din Portul Constanța, au declanșat joi o grevă de avertisment. Foto Digi24
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Angajații Oil Terminal, compania care se ocupă de transportul produselor petroliere din Portul Constanța, au declanșat joi o grevă de avertisment, nemulțumiți de salarii. Zeci de salariați au protestat timp de două ore în fața sediului companiei, după ce negocierile pentru majorarea veniturilor nu au avut rezultat. Sindicaliștii avertizează că, dacă revendicările lor nu vor fi soluționate până săptămâna viitoare, vor declanșa greva generală pe termen nelimitat.

 

Nicolae Androne, liderul sindicatului Oil Terminal, spune că discuțiile pe această temă au început încă din luna februarie, însă până acum nu a fost găsită o soluție.

„Nemulțumirile noastre vin din faptul că nu am reușit să obținem o indexare a salariilor cu 6,5% conform ordonanței 89 din 2025. Am avut discuții din luna februarie, până în momentul de față, am făcut toate demersurile posibile și imposibile, dar nu am primit niciun răspuns din partea Guvernului României”, a declarat Nicolae Androne.

Liderul sindical susține că, în ultimii doi ani, angajații Oil Terminal au pierdut cel puțin o cincime din puterea de cumpărare. 

„În ultimii doi ani am pierdut cel puțin 20% din puterea de cumpărare. Domnul prim ministru a aprobat deja un număr de 54 de memorandumuri la societăți care nu îndeplinesc în niciun caz condițiile din ordonanță și nu se pot compara cu situația de la Oil Terminal”, a spus liderul de sindicat.

„Luni vom avea din nou o întâlnire cu conducerea societății, dacă până joi, 17.09 nu se întâmplă nimic, joi începând cu ora 7 vom declanșa greva generală”, a avertizat Nicolae Androne.

Directorul general Oil Terminal, Sorin Ciutureanu, a declarat că nu este de acord cu această grevă.

„Înţeleg doleanţele sindicatului Oil Terminal, dar nu sunt de acord cu această grevă pentru că Oil Terminal, în lanţul logistic de aprovizionare al României, este o verigă foarte importantă. Fracturarea acestui lanţ ar aduce probleme destul de însemnate. Drept pentru care voi uza de toate posibilităţile pe care le am să amân acest moment al grevei şi în acelaşi timp voi face demersuri în continuare pentru a vedea dacă este fezabil acel memorandum de care se face vorbire”, a subliniat directorul general al Oil Terminal.

Editor : Ș.A.

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