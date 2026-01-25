Live TV

Video Groapă uriașă în asfalt, pe o stradă din Brăila. Un autobuz plin cu călători a rămas blocat. „Fără macara nu-l scoate”

Data publicării:
photo-collage.png (52)
Groapă uriașă în asfalt, pe o stradă din Brăila. Un autobuz plin cu călători a rămas blocat. Foto: Catalin Chivu/ Facebook

Un incident grav a avut loc pe o stradă din municipiul Brăila, unde o groapă uriașă a apărut în asfalt, iar roțile din spate ale unui autobuz plin cu pasageri au căzut în interior.

Într-un videoclip distribuit pe internet se observă cum autobuzul rămas înclinat, cu roțile din spate blocate în groapa formată brusc în carosabil. În imagini se aud reacțiile martorilor, care semnalează gravitatea situației.

„Ia uite câta groapa aici! Mamăăă, ce e aici! Uite, avem izvoare subterane aici. Autobuzul a picat în groapă”, afirmă un bărbast, pe unul dintre clipurile video care circulă pe rețelele de socializare și surprind autobuzul căzut cu roțile din spate în groapa uriașă apărută în asfalt.

Martorii susțin că intervenția unei macarale este necesară pentru a scoate autobuzul din groapă.

„Trebuie macara aici. Fără macara nu-l scoate! Ambele roți”, se mai aude pe clipul video.

Potrivit mesajelor publicate pe rețelele de socializare, în autobuz se aflau călători în momentul producerii incidentului.

