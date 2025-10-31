Live TV

Halloween 2025: Semnificația dovleacului sculptat și cele mai populare tradiții pe 31 octombrie

Tradiții și obiceiuri de Halloween 2025. Foto Getty Images
Tradiții și obiceiuri de Halloween 2025. Foto Getty Images
Care este istoria sărbătorii de Halloween De unde provine denumirea de Halloween Tradiții și obiceiuri de Halloween

Halloween este unul dintre cele mai îndrăgite evenimente din lume, care și-a câștigat rapid popularitatea și în România. În ultima zi a lunii octombrie, tradițiile străvechi se împletesc cu practici moderne, iar activități precum „Trick-or-Treat”, petreceri tematice și maratoane de filme horror transformă seara într-o experiență plină de mister și distracție pentru toate vârstele. Care sunt cele mai cunoscute și urmate tradiții de Halloween.

Halloween-ul s-a transformat într-o sărbătoare globală, celebrată nu numai în țările cu rădăcini celtice, ci și în alte regiuni, unde tradițiile locale și ritmul vieții moderne i-au dat propria identitate evenimentului.

Care este istoria sărbătorii de Halloween

Halloween-ul își are originile în tradițiile străvechi ale celților, un popor indo-european răspândit în Antichitate în regiunile Europei Centrale și Occidentale. Aceștia marcau la final de octombrie festivalul „Samhain”, considerat începutul Anului Nou Celtic. Termenul provine din irlandeza veche și înseamnă „sfârșitul verii”.

În acea vreme se credea că granița dintre lumea celor vii și cea a spiritelor se subția, permițând sufletelor, fie ele binevoitoare sau malefice, să treacă liber dintr-un tărâm în altul. Mai târziu, odată cu extinderea Imperiului Roman și răspândirea creștinismului, aceste tradiții au fost adaptate și transformate, căpătând noi semnificații.

În aceeași perioadă, romanii sărbătoreau „Ziua Pomona”, o festivitate dedicată zeiței fructelor și recoltelor. Mai târziu, în anul 835, biserica romano-catolică a stabilit data de 1 noiembrie ca Ziua Tuturor Sfinților („All Hallows’ Day” sau „Hallowmas”), iar seara din ajunul acesteia a început să fie numită „All Hallows’ Eve”, denumire care, în timp, s-a transformat în „Halloween”.

De-a lungul secolelor, sărbătoarea a fost păstrată în Irlanda și Scoția, unde obiceiurile legate de focurile ritualice, legendele despre spirite și practici de protecție s-au transmis din generație în generație. În secolul al XIX-lea, odată cu valurile de imigranți irlandezi și scoțieni, aceste tradiții au ajuns în America de Nord, unde Halloween-ul a evoluat treptat, devenind o celebrare modernă ce îmbină vechi credințe, tradiții populare și influențe culturale noi.

Două culori domină simbolistica Halloween-ului: portocaliu și negru

Portocaliul este culoarea asociată cu recolta de toamnă, dovlecii și vechile focuri de tabără aprinse în timpul festivalului celtic Samhain. După cum subliniază autoarea Lisa Morton în volumul „Trick or Treat: A History of Halloween”, această nuanță vibrantă simbolizează energia vieții și bucuria evenimentului.

În opoziție, negrul reprezintă moartea, întunericul și necunoscutul, fiind asociat cu noaptea și cu ideea de trecere între lumi. Împreună, aceste două culori surprind esența Halloween-ului: o combinație între celebrarea vieții și confruntarea cu misterul existenței.

De unde provine denumirea de Halloween

Termenul „Halloween” își are originea în expresia engleză „All Hallows’ Even” - „ajunul Zilei Tuturor Sfinților”. În engleza veche, sărbătoarea era denumită și „ealra hālgena mæssedæg”, ceea ce se traduce prin „sărbătoarea tuturor sfinților”. (Conform Oxford English Dictionary, expresia „All Hallows’ Even” desemna, în mod explicit: „Ajunul Zilei Tuturor Sfinților”.)

De-a lungul timpului, denumirea s-a transformat: „Hallowe’en”, cu apostrof, - forma des folosită până în secolul al XX-lea, indicând contracția dintre „hallow” (sfânt) și „even” (seară). În jurul anilor 1700, în special în Scoția, au apărut forme prescurtate și variante populare ale denumirii.

Poetul scoțian Robert Burns a consacrat termenul modern „Halloween” în celebrul său poem publicat în anul 1785, contribuind astfel la răspândirea și stabilizarea denumirii în forma pe care o cunoaștem astăzi.

Tradiții și obiceiuri de Halloween

Sculptarea dovlecilor de Halloween

Sculptarea dovlecilor în formă de felinare, cunoscute sub numele de „Jack-o’-Lanterns”, reprezintă unul dintre cele mai îndrăgite obiceiuri asociate cu Halloween-ul. Tradiția își are originea în Irlanda, unde, înainte de folosirea dovlecilor, oamenii scobeau napi sau gulii pentru a realiza felinare menite să alunge spiritele rătăcitoare.

Legenda care stă la baza acestui obicei este cea a lui Stingy Jack, un personaj viclean care a reușit să-l păcălească de mai multe ori pe Diavol. După moarte, Jack nu a fost primit nici în Rai, nici în Iad, fiind sortit să rătăcească veșnic pe pământ. Singura lui sursă de lumină era un tăciune aprins, pus într-o gulie scobită - un felinar improvizat ce a devenit cunoscut sub numele de „Jack-o’-Lantern”.

Când tradiția a fost adusă în America de Nord de către imigranții irlandezi și scoțieni, aceștia au înlocuit napii cu dovlecii, fiind mai mari, mai luminoși și mult mai ușor de sculptat - dând naștere felinarelor de Halloween așa cum le cunoaștem astăzi.

„Trick-or-Treat” de Halloween

„Trick-or-Treat”, tradus prin „Păcăleală sau dulciuri” sau „Ne dați ori nu ne dați”, este unul dintre cele mai populare obiceiuri de Halloween, practicat în special de copii. Îmbrăcați în costume amuzante, misterioase sau înfricoșătoare, aceștia colindă din casă în casă și rostesc celebra întrebare, așteptând să primească dulciuri. Conform tradiției, în cazul în care nu primesc nimic, micii colindători pot face o farsă gazdei.

Originea acestui obicei modern se regăsește în vechile tradiții europene, precum „souling” sau „guising”, practicate în Irlanda și Scoția medievală. În acele vremuri, copiii și oamenii nevoiași mergeau din ușă în ușă cerând mâncare ori prăjituri, în schimbul unor rugăciuni pentru sufletele celor trecuți în neființă. Se credea că oferirea de daruri aduce protecție și liniștește spiritele, alungând ghinionul.

Filme de groază de Halloween

Seara de Halloween este momentul ideal pentru a urmări un maraton de filme de groază, fie că este vorba de clasice nemuritoare sau serii celebre care provoacă fiori. Această tradiție a devenit atât de populară, încât, în jurul sărbătorii, sunt organizate chiar și festivaluri dedicate exclusiv filmelor horror.

Costume, măști și petreceri tematice de Halloween

Participarea la Halloween implică, în mod tradițional, și deghizarea în diverse personaje, folosind costume, machiaj și accesorii specifice sărbătorii. Inițial, vestimentația era destinată exclusiv personajelor înfricoșătoare - monștri, diavoli sau vrăjitoare - menite să alunge spiritele rele, conform credințelor și miturilor străvechi.

Pe măsură ce Halloween-ul a evoluat, gama de costume s-a diversificat, incluzând acum și personaje fictive din filme sau cărți, celebrități contemporane, supereroi și chiar prințese. Astfel, tradiția de a purta costume a devenit o formă de exprimare creativă și divertisment, păstrând totodată legătura cu originile simbolice ale evenimentului: protecția împotriva forțelor nevăzute și confruntarea cu teama de necunoscut.

