Mercenarul Horațiu Potra cere schimbarea regimului de detenție după ce a leșinat în fața judecătorilor. Acesta le-a transmis magistraților că nu mai suportă închisoarea de maximă securitate. Instanța urmează să se pronunțe astăzi.

Mercenarul Horațiu Potra se consideră nedreptățit, pentru că este închis la Rahova ca cei mai periculoși infractori. De regulă, cei care sunt arestați preventiv în închisoare, execută arestul în regim închis, însă, în cazul lui Potra o comisie de la Rahova a decis să fie arestat în regim de maximă securitate. Asta înseamnă că Potra este izolat, are mai puțini colegi de celulă și i se permit mai puține ore în aer liber.

Luni, la proces, mercenarul a leșinat în fața judecătorilor, după aproape 8 ore în care nu mâncase nimic. I s-a făcut rău, au intervenit și medicii de la Ambulanță, dar și-a revenit cu apă și ceva dulce.

După acest episod, joi, mercenarul a cerut să nu mai fie dus în fața magistraților - a trimis prin avocații săi o cerere de schimbarea a regimului de detenție: vrea să-și execute arestul preventiv în condiții mai blânde decât cele actuale, să aibă același tratament ca ceilalți deținuți.

Horațiu Potra este arestat preventiv de cinci luni, în dosarul în care e acuzat că a încercat să răstoarne ordine constituțională.

