Imagini incredibile surprinse în Călimănești, Vâlcea: un urs care s-a apropiat periculos de gospodării a fost fugărit de localnici cu lopeți în mâini. Aceștia au filmat întreaga operațiune de alungare a ursului, chiar și momentele în care încercau să lovească animalul cu lopata. Până la urmă, au fost nevoiți să sune la 112.

În înregistrarea video se aude cum o femeie îndeamnă alți oameni să lovească animalul: „E ursul pe deal! Îmi iau lopata, e ursul pe deal! Uite-l, uite-l! S-a dus în jos, spre vile. Uite-l aici! Uite-l, uite-l! Hai să dăm după el! Haide! Ia lopata, dă-i în cap! Hai să-l dăm în sus, că se duce la animale.”

Oamenii au sunat la 112 abia când au realizat că nu pot alunga ursul.

Jandarmii atrag atenția că astfel de intervenții se pot încheia tragic și că lopețile nu le-ar fi salvat viețile în cazul în care ursul i-ar fi atacat.

