IGPR anunță o creștere a numărului de cazuri de violență domestică, dar mai puține fapte penale înregistrate din această cauză în 2025

Poliţiştii au intervenit, în primele 11 luni ale anului, la peste 125.000 de semnalări în contextul violenţei domestice, cu 3.768 mai multe faţă de perioada similară a anului trecut, însă numărul faptelor penale înregistrate în acest domeniu a scăzut cu 17,8%.

În primele 11 luni ale anului 2025, poliţiştii au intervenit la 125.125 (cu 3.768 mai multe faţă de perioada similară a anului trecut) de semnalări în contextul violenţei domestice, dintre care 60.685 în mediul urban şi 64.440 în mediul rural.

Potrivit IGPR, la nivel naţional, în această perioadă, numărul faptelor penale înregistrate în domeniul violenţei domestice a scăzut cu 17,8% (- 9.772 de fapte) faţă de perioada similară a anului 2024 (de la 54.833 la 45.061).

Au fost înregistrate scăderi, comparativ cu perioada similară din anul 2024, pentru lovire sau alte violenţe (de la 33.461 la 24.393 de fapte), ameninţare (de la 6.923 la 5.683 de fapte) şi abandonul de familie (de la 4.392 la 3.923 de infracţiuni).

Cea mai mare pondere în cadrul infracţiunilor o reprezintă „lovirea sau alte violenţe” - 54% (24.393 de fapte).

Unul dintre instrumentele prin care sunt instituite interdicţii în sarcina agresorilor îl reprezintă ordinul de protecţie provizoriu, emis de poliţişti la faţa locului, atunci când există un risc iminent asupra vieţii, integrităţii fizice sau psihice a persoanei.

La nivel naţional, au fost emise de către poliţişti 13.995 de ordine de protecţie provizorii, 5.258 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecţie de către instanţele de judecată. Referitor la nerespectarea ordinului de protecţie provizoriu, au fost sesizate 964 de infracţiuni, dintre care 535 în mediul urban şi 429 în mediul în rural.

În aceeaşi perioadă, instanţele judecătoreşti au emis 14.190 de ordine de protecţie, 5.258 fiind provenite din ordine de protecţie provizorii. Referitor la nerespectarea ordinului de protecţie, au fost sesizate 5.694 de infracţiuni.

Potrivit sursei citate, în primele 11 luni ale anului 2025, la nivel naţional, în 4.117 situaţii, a fost pusă în aplicare măsura de obligare a agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Dintre acestea, 2.257 de măsuri de monitorizare au fost dispuse pentru ordine de protecţie provizorii, reprezentând 16% din totalul de 13.995 de ordine de protecţie provizorii emise de poliţişti, iar în 11.738 de situaţii victimele au refuzat măsura privind „obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere”.

Măsura monitorizării electronice a fost dispusă de instanţele de judecată în 1.860 de ordine de protecţie, reprezentând 13% dintre cele 14.190 de ordine emise de instanţele de judecată.

„Ca urmare a problematicii înregistrate, începând cu data de 1 august 2025, pentru îmbunătăţirea instrumentelor de lucru, de la nivelul IGPR s-au dispus măsuri suplimentare. Astfel, poliţiştii din structurile de ordine publică pun în aplicare un complex de activităţi cu termene şi responsabilităţi precise, care au avut la bază identificarea situaţiilor de stare conflictuală în sfera violenţei domestice, chiar şi atunci când victima nu acceptă sau nu doreşte să fie puse în aplicare instrumentele legale clasice, respectiv depunerea unei plângeri prealabile cu privirea la comiterea unei infracţiuni împotriva sa, acceptarea emiterii unui ordin de protecţie provizoriu în favoarea sa, acceptarea monitorizării electronice a agresorului sau solicitarea unui ordin de protecţie de la instanţa de judecată”, arată Poliţia Română.

Prin sistemul de monitorizare instituit prin noua metodologie sunt identificate şi evidenţiate imediat situaţiile în care victima poate fi într-o stare de pericol.

Astfel, a fost instituită obligaţia poliţiştilor de a efectua o verificare directă atât la domiciliul victimei, cât şi al agresorului, pentru a constata concret dacă starea conflictuală s-a agravat, s-a atenuat ori a fost stinsă.

„Încrederea în instrumentele de protecţie, de care pot beneficia victimele, poate salva vieţi - nicio persoană care a solicitat montarea unei brăţări de monitorizare electronică a agresorului şi a respectat condiţiile de utilizare nu a fost victima unei infracţiuni de omor”, precizează sursa citată.

