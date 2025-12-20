Live TV

IGPR anunță o creștere a numărului de cazuri de violență domestică, dar mai puține fapte penale înregistrate din această cauză în 2025

Data publicării:
violenta domestica
Foto: Guliver/Getty Images

Poliţiştii au intervenit, în primele 11 luni ale anului, la peste 125.000 de semnalări în contextul violenţei domestice, cu 3.768 mai multe faţă de perioada similară a anului trecut, însă numărul faptelor penale înregistrate în acest domeniu a scăzut cu 17,8%.

În primele 11 luni ale anului 2025, poliţiştii au intervenit la 125.125 (cu 3.768 mai multe faţă de perioada similară a anului trecut) de semnalări în contextul violenţei domestice, dintre care 60.685 în mediul urban şi 64.440 în mediul rural.

Potrivit IGPR, la nivel naţional, în această perioadă, numărul faptelor penale înregistrate în domeniul violenţei domestice a scăzut cu 17,8% (- 9.772 de fapte) faţă de perioada similară a anului 2024 (de la 54.833 la 45.061).

Au fost înregistrate scăderi, comparativ cu perioada similară din anul 2024, pentru lovire sau alte violenţe (de la 33.461 la 24.393 de fapte), ameninţare (de la 6.923 la 5.683 de fapte) şi abandonul de familie (de la 4.392 la 3.923 de infracţiuni).

Cea mai mare pondere în cadrul infracţiunilor o reprezintă „lovirea sau alte violenţe” - 54% (24.393 de fapte).

Unul dintre instrumentele prin care sunt instituite interdicţii în sarcina agresorilor îl reprezintă ordinul de protecţie provizoriu, emis de poliţişti la faţa locului, atunci când există un risc iminent asupra vieţii, integrităţii fizice sau psihice a persoanei.

La nivel naţional, au fost emise de către poliţişti 13.995 de ordine de protecţie provizorii, 5.258 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecţie de către instanţele de judecată. Referitor la nerespectarea ordinului de protecţie provizoriu, au fost sesizate 964 de infracţiuni, dintre care 535 în mediul urban şi 429 în mediul în rural.

În aceeaşi perioadă, instanţele judecătoreşti au emis 14.190 de ordine de protecţie, 5.258 fiind provenite din ordine de protecţie provizorii. Referitor la nerespectarea ordinului de protecţie, au fost sesizate 5.694 de infracţiuni.

Potrivit sursei citate, în primele 11 luni ale anului 2025, la nivel naţional, în 4.117 situaţii, a fost pusă în aplicare măsura de obligare a agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Dintre acestea, 2.257 de măsuri de monitorizare au fost dispuse pentru ordine de protecţie provizorii, reprezentând 16% din totalul de 13.995 de ordine de protecţie provizorii emise de poliţişti, iar în 11.738 de situaţii victimele au refuzat măsura privind „obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere”.

Măsura monitorizării electronice a fost dispusă de instanţele de judecată în 1.860 de ordine de protecţie, reprezentând 13% dintre cele 14.190 de ordine emise de instanţele de judecată.

„Ca urmare a problematicii înregistrate, începând cu data de 1 august 2025, pentru îmbunătăţirea instrumentelor de lucru, de la nivelul IGPR s-au dispus măsuri suplimentare. Astfel, poliţiştii din structurile de ordine publică pun în aplicare un complex de activităţi cu termene şi responsabilităţi precise, care au avut la bază identificarea situaţiilor de stare conflictuală în sfera violenţei domestice, chiar şi atunci când victima nu acceptă sau nu doreşte să fie puse în aplicare instrumentele legale clasice, respectiv depunerea unei plângeri prealabile cu privirea la comiterea unei infracţiuni împotriva sa, acceptarea emiterii unui ordin de protecţie provizoriu în favoarea sa, acceptarea monitorizării electronice a agresorului sau solicitarea unui ordin de protecţie de la instanţa de judecată”, arată Poliţia Română.

Prin sistemul de monitorizare instituit prin noua metodologie sunt identificate şi evidenţiate imediat situaţiile în care victima poate fi într-o stare de pericol.

Astfel, a fost instituită obligaţia poliţiştilor de a efectua o verificare directă atât la domiciliul victimei, cât şi al agresorului, pentru a constata concret dacă starea conflictuală s-a agravat, s-a atenuat ori a fost stinsă.

„Încrederea în instrumentele de protecţie, de care pot beneficia victimele, poate salva vieţi - nicio persoană care a solicitat montarea unei brăţări de monitorizare electronică a agresorului şi a respectat condiţiile de utilizare nu a fost victima unei infracţiuni de omor”, precizează sursa citată.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
F-16 Turcia
2
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
3
China ia atitudine după ce SUA au anunțat că vând Taiwanului arme în valoare de 11...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
4
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
cabinet medical
5
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu prioritate în sănătate și...
Cum l-a numit Donald Trump pe britanicul Anthony Joshua, după ce l-a făcut K.O. pe americanul Jake Paul
Digi Sport
Cum l-a numit Donald Trump pe britanicul Anthony Joshua, după ce l-a făcut K.O. pe americanul Jake Paul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Accident masina
Constanța. O mașină plină cu migranți s-a izbit de un cap de pod în timp ce încerca să fugă de poliție
garda de mediu scaner mobil camion de marfa
Garda de Mediu a testat noul scaner mobil cu raze X în apropierea frontierei. A verificat camioane de marfă, inclusiv pentru radiații
Poliție Germania
O mamă și-a lasăt copilul de un an să conducă pe o autostradă din Germania, în timp ce ea scria mesaje pe telefon
masina politie
O femeie dată dispărută acum 17 ani din județul Neamț a fost găsită de polițiști. Cum au identificat-o autoritățile
Alina Gorghiu, Ministrul Justiţiei din România
Alina Gorghiu, după ce Nicuşor Dan a promulgat legea pentru protecţia victimelor violenţei domestice: Un mesaj ferm din partea statului
Recomandările redacţiei
nicusor dan semneaza la masa dosare documente
Nicușor Dan: Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale...
Vladimir Putin
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să...
Primarul Capitalei Ciprian Ciucu FOTO Captură Video
Ciprian Ciucu, la o zi după învestire: STB, aproape de faliment; O...
Răzvan Rughiniș in fata ta
„Expunerea repetată la tehnologie ne alterează comportamentul”...
Ultimele știri
Specialiștii în finanțe îi contrazic pe primari, care se plâng că va fi haos din cauza calcului impozitelor pe locuințe
Negociatori ruși și americani se întâlnesc astăzi în Florida pentru noi discuții privind un acord de pace cu Ucraina
Elon Musk și-a restabilit în justiție pachetul salarial din 2018 de la Tesla, evaluat la o sumă uriașă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adorabila prințesă Charlotte cucerește inimile tuturor: „Cât de dulce e!”. William și Kate, eleganți pentru...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Tragedie fără margini înainte de UTA – Dinamo. S-a aruncat de la etajul 7 și a murit
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Cadoul primit de Leo Messi de la cea mai bogată familie din India. Valorează peste 1 milion de dolari
Adevărul
„Școala Altfel” fără excursii. Ideea unei diriginte care a transformat programul într-o experiență memorabilă
Playtech
Legea chiriașului fără contract. Ce drepturi ai dacă nu ai încheiat un contract
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale: „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea...
Digi Sport
Cum a pierdut Leonard Doroftei un milion de dolari. ”Mi-e rău!”
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Situație critică în agricultură: „80% dintre fermieri nu-și mai pot plăti datoriile. Să-i execut sau să fiu...
Newsweek
O schimbare a legii pensiilor încaieră 2 instituții ale statului. 15 ani devin contributivi. Cine beneficiază?
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...