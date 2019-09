IGPR, după scandalul de la familia Melencu: După concluziile medicale, polițiștii au consemnat că mandatul nu poate fi pus în executare

Polițiștii au întomit un proces verbal în care au consemnat că mandatul de aducere pe numele Monicăi Melencu nu poate fi pus în executare, în urma concluziilor medicilor, informează IGPR, potrivit Mediafax.

„Referitor la punerea în aplicare a mandatului de aducere pe numele doamnei Melencu, vă comunicăm că, în urma concluziilor medicale preliminare, politiștii din cadrul IPJ Dolj au intocmit un proces verbal în care s-a consemnat faptul ca mandatul nu poate fi pus în executare conform articol 266, alineat 3 Cod Procedură Penală”, informează IGPR.

Concret, alineatul 3 din articolul menționat arată:„Dacă persoana arătată în mandatul de aducere nu poate fi adusă din motive de boală, cel însărcinat cu executarea mandatului constată aceasta într-un proces- verbal, care se înaintează de îndată organului de urmărire penală sau, după caz, instanței de judecată”.

La domiciliul familiei Melencu au fost vineri agenții procedurali și jandarmii pentru a pune în executare mandatul DIICOT de aducere a mamei Luizei pentru prelevarea probelor biologice. Aceasta a leșinat în timp ce se certa cu jandarmii și a fost nevoie de intervenția unei ambulanțe.

MAI a cerut șefului Poliției să fie aplicat mandatul fără să afecteze drepturile Monicăi Melencu

Conducerea MAI a cerut șefului Poliției Române ca agenții să ia toate măsurile astfel încât să pună în aplicare mandatul de aducere pe numele Monicăi Melencu, respectând legea, însă fără a leza drepturile acestei, informează Ministerul de Interne.

„În mandat (de aducere, n.r.), magistrații au dispus Poliției și Jandarmeriei să aducă la sediul DIICOT o persoană, inclusiv prin pătrunderea în domiciliul acesteia, pentru a fi ascultată într-o cauză penală și pentru prelevarea de probe biologice. Având în vedere evoluția situației, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus Inspectorului General al Poliției Române să ia toate măsurile pentru a pune în aplicare dispoziția instanței, respectând legea, dar fără a leza drepturile persoanei pe numele căreia a fost emis mandatul de aducere”, transmite MAI, printr-un comunicat de presă.

Mama și bunicul Luizei, duși cu o ambulanță pentru victime multiple la Spitalul din Craiova

Mama și bunicul Luizei sunt transportați la Spitalul Județean de Urgență din Craiova cu o ambulanță pentru victime multiple de la ISU Dolj, după ce anterior aceștia au refuzat transportul cu Ambulanța. Cei doi au acuzat stări de rău, după ce jandarmii au încercat să o ia cu forța pe mama Luizei.

„În momentul de față pacienții prezintă dureri in piept cu caracter anginos. În plus, bătrânul a inhalat vapori de benzină și are și o criza hipertensivă din cauza stresului. Pacienții vor rămâne sub supraveghere cât este necesar. Le-au fost recoltate probe de sânge dar doar pentru a se stabili evoluția stării de sănătate. Vom decide dacă rămân internați după ce vom avea rezultate analizelor medicale”, a declarat, corespondentului Mediafax, dr. Cristina Geormăneanu, purtător de cuvânt SJU Craiova.

Editor web: Liviu Cojan