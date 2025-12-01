Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Alba Iulia chiar în timpul intonării Imnului Național, într-un moment fără precedent de Ziua României. Grupuri de simpatizanți ai lui George Simion și Călin Georgescu au fluierat și au strigat „Demisia!” atât la sosirea premierului, cât și la plecare, dominând atmosfera ceremoniei militare.

Premierul Ilie Bolojan a ajuns cu puțin înainte de ora 14.00 la ceremonia militară de la Alba Iulia. În clipa în care a coborât din mașină, o parte dintre cei prezenți au început să fluiere și să huiduie, strigând repetat „Demisia!”.

Reacțiile ostile au venit din zona în care se aflau grupuri numeroase de susținători ai lui George Simion și Călin Georgescu, mobilizați încă de dimineață în Orașul Marii Uniri.

Huiduielile au continuat chiar și în timpul intonării imnului României. Grupuri de susținători ai taberei suveraniste au continuat să strige „Demisia!”, într-un contrast puternic cu ceremonialul oficial din piață.

Citește și: Huiduieli la Alba Iulia în momentul depunerii coroanei din partea președintelui Nicușor Dan

Bolojan a fost singurul reprezentant al Puterii care s-a deplasat la Alba Iulia de Ziua Națională, în contextul în care orașul a fost puternic marcat de prezența masivă a simpatizanților suveraniști.

La finalul ceremoniei, premierul a fost din nou huiduit la plecare. În fața mulțimii, a transmis scurt două mesaje: „Vă mulțumesc, la mulți ani, România. Doamne ajută” și „Toate cele bune, la mulți ani și multă sănătate”.

Citește și: Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”

Editor : Ș.A.