Ilie Năstase și-ar putea pierde de tot dreptul de a se sui la volan

Ilie Năstase s-a convins că în trafic nu-i ca-n tenis, să poţi comenta fără consecinţe ori de câte ori eşti fluierat. Fostul numar unu al tenisului mondial a pierdut ieri în două seturi meciul cu Poliţia Rutieră. S-a ales cu două dosare penale în câteva ore. A condus băut, a fost urmărit de agenţi şi încătuşat în zorii zilei, iar câteva ore mai târziu s-a urcat pe un scuter, deşi nu mai avea drept de a conduce. Acum, vrea să-şi ia revanşa. La CEDO. Nu este însă singurul episod de acest fel. În 2011, Ilie Năstase a avut permisul suspendat tot pentru că a fost prins conducând după ce a băut. Iar acum, poliţiştii iau în calcul să-i anuleze dreptul de a conduce.

- Mă închide.

- Cum s-au comportat poliţiştii cu dumneavoastră?

- Urât. Ei nu sunt poliţişti domnule, ei sunt miliţieni.

Urcă în mașina de poliție, îi ia polițistului șapca de pe cap și și-a pune el.

De două ori în şase ore a ajuns Ilie Năstase în duba poliţiştilor. Prima dată abia se luminase de ziuă. Era ora 5:45 când agenţii l-au tras pe dreapta, pe Şoseaua Nordului, în apropiere de Ambasada Chinei.

„A oprit inițial, după care, în urma unor discuții sumare cu agentul de poliție, s-a pus în mișcare fără a avea acceptul acestuia, (următorul pas) fiind urmarirea și oprirea acestuia în trafic după aproximativ 200 de metri prin blocarea acelui autovehicul. Conducătorului i s-a cerut să se legitimeze și, întrucât emana vapori de alcool, i s-a cerut să se supună testării cu aparatul etilotest. Persoana în cauză a refuzat acest lucru, a devenit agresiv, manifestând o atitutinde neprincipiala față de colegii noștri și față de o conduită socială corectă, motiv pentru care a fost necesară încătușarea acestuia”. Acestea au fost explicațiile date de Victor Gâlceavă, șeful Brigăzii de Poliție Rutieră București.

A urmat un drum la Institutul de Medicină Legală, unde Ilie Năstase a acceptat să sufle în fiolă.

„Rezultatul fiind 0,55 mg/l în aerul expirat, valoare ce conferă obligativitatea recoltării de sânge”, a precizat șeful de la Rutieră.

Nici vorbă însă ca Ilie Năstase să permită recoltarea unor probe pentru stabilirea alcoolemiei! De aici şi primul dosar penal. Şi-a petrecut dimineaţa la sediul Brigăzii Rutiere, de unde a plecat cu un taxi.

„Am un dosar penal, sunt penal, adică am făcut ceva penal? Că nu înţeleg”, le-a declarat Năstase jurnaliștilor.

Întâmplarea, povestită de această dată de Ilie Năstase, are altă versiune:

„M-au oprit şi m-au întrebat: aţi băut? Da, domnule, am băut trei beri. A, păi, aţi stat prea mult, domnule, n-aţi băut numai trei beri, aţi băut mai mult. Atunci m-am enervat şi i-am spus: mai şi mănânc. Și a zis să facem testul. Nu fac testul aici, pentru că eu am 72 de ani şi ţi-am spus cinstit cât am băut. Şi am zis hai să mergem la Poliţie şi să facem acolo. M-a tras afară din maşină, m-a aruncat pe trotuar cu faţa în jos şi un băieţel mai solid mi-a pus şi piciorul pe spate”, a povestit fostul tenismen.

Poliţiştii spun că totul a fost filmat şi că au respectat regulile, dar Ilie Năstase este convins că este victima unui abuz şi a mers la spital să-şi scoată un certificat medical ca să le ceară socoteală agenţilor.

- Aţi scos certificat medico-legal?

- Da. Da. Asta-i, stânga, aici. Toată asta, aici, aici, aici, le-a arătat el jurnaliștilor semnele de la cătușe.

La spital nu a mers însă cu taxiul, ci cu scuterul, ceea ce le-a ridicat din nou mingea la fileu agenţilor de circulaţie.

După ce Ilie Năstase a ieşit din Spitalul Floreasca s-a urcat pe scuterul cu care a şi venit aici, a traversat Calea Floreasca, doar că nu a fost atent şi a trecut peste linia dublă continuă. A fost văzut de poliţişti, iar în momentul în care a făcut dreapta, poliţiştii l-au oprit.

- Stăteau la pândă, nu i-aţi văzut acolo, la colţ? Este explicația lui Ilie Năstase.

Nesăbinţa de a se urca pe scuter i-a adus al doilea dosar. La întâlnirea matinală cu oamenii legii, Ilie Năstase îşi pierduse permisul pentru trei luni. Fostul tenismen ajuns din nou la poliţie pentru explicaţii.

- Dacă v-a fost suspendat permisul, de ce v-aţi mai urcat pe scuter?

- Păi am alt permis.

- V-au mai testat cu aparatul etilotest?

- Nu. Ba da. Şi a ieşit tot aşa. 006.

Pentru cei de la Rutieră faptul că Ilie Năstase nu s-a sfiit să urce băut la volan nu reprezintă o surpriză. În 2011, Ilie Năstase a avut permisul suspendat tot pentru că a fost prins conducând după ce a băut. Și nici ca pasager n-a fost mai amabil cu poliția.

„Îmi aduc aminte că acum câțiva ani buni, cetățeanul Ilie Năstase, din locul pasagerului la acel moment, mi-a adresat niște cuvinte care au ținut loc de bună seară sau odihnă plăcută. L-am iertat atunci. I-am atras atenția. I-am explicat. Se pare că nu a înțeles nimic din întâlnirea noastră de atunci”, povestește Bogdan Toader, polițist.

Acum, poliţiştii ar putea decide să-i ia de tot dreptul de a mai conduce vehicule.

