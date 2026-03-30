Imagini de la locul accidentului soldat cu 5 morți, între care doi minori. Cum s-a produs tragedia din Cluj

Un grav accident rutier a avut loc într-o localitate din județul Cluj, între două camioane și o mașină. Cinci oameni au murit, iar doi dintre cei decedați sunt minori. Traficul în zonă este blocat.

Accidentul rutier s-a produs luni dimineață în comuna Sânpaul din județul Cluj. Au fost implicate două camioane și un autoturism.

Un bărbat de 38 de ani, din comuna Florești, care se afla la volanul autoturismului, ar fi pătruns pe contrasens într-o curbă, unde ar fi acroșat spatele unui camion. Ulterior, mașina s-a izbit frontal de un alt camion care circula din sensul opus.

Impactul a fost devastator. Cinci persoane aflate în autoturism, printre care și doi minori, au murit. Echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face decât să constate decesul acestora.

La intervenții au participat mai multe autospeciale de pompieri, două echipaje SMURD, două ambulanțe și elicopterul SMURD de la Jibou.

Șoferii celor două camioane au fost testați pentru alcool, iar rezultatele au fost negative.

În urma accidentului traficul rutier a fost complet blocat pe ambele sensuri, astfel că circulația este și în acest moment deviată. Polițiștii continuă acum cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.

