Imagini din interviul echipei de jurnaliști Rai Uno cu senatoarea Diana Șoșoacă au apărut în presa din Italia. Jurnaliștii italieni au surprins și momentele când a sosit poliția și conflictul cu agenții. Potrivit plângerii depuse de jurnalista Lucia Goracci, soţul senatoarei, Dumitru-Silvestru Șoșoacă, a muşcat-o de mână.

Site-ul La Stampa scrie că jurnalista Lucia Goracci și echipa sa de filmare au fost sechestrați în România după un interviu cu senatoarea antivaccin Diana Șoșoacă. După ce jurnalista a întrebat-o despre modul în care a fost gestionată pandemia în România și condițiile din spitale, Diana Șoșoacă a blocat echipa în biroul ei și a sunat la poliție.

Goracci a fost chestionată și percheziționată de polițiști iar echipa a putut pleca de-abia după 8 ore, mulțumită intervenției ambasadei Italiei, conform La Stampa.

Imaginile difuzate de TG1 o arată pe jurnalistă care este blocată când încearcă să iasă din cabinetul de avocat al senatoarei.

Totodată, fragmentele difuzate arată intervenția polițiștilor care s-au îmbrâncit cu soțul Dianei Șoșoacă.

La un moment dat jurnalista Lucia Goracci țipă la polițiști spunând: „Voi nu ne protejați! Suntem jurnaliști!”.

Potrivit Antena 3, aceasta a precizat în plângerea penală depusă la Secţia 4 de Poliţie din București împotriva Dianei Șoșoacă că soţul senatoarei, Dumitru-Silvestru Șoșoacă, a muşcat-o de mână.

„Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie.

După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotărăște poate să plece. În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieșim nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă”, spune jurnalista Lucia Goracci care subliniază că în acel moment a fugit pe scara blocului.

La aproximativ 10 minute Poliţia s-a prezentat la faţa locului şi soţul senatoarei a început să împingă jurnaliştii italieni. După care soţul senatoarei Diana Şoşoacă i-a smuls masca de pe faţă şi a lovit-o în braț, după care a muşcat-o de mână.

„M-a muşcat de mână şi apoi am ieșit afară”, spune jurnalista Lucia Goracci în plângerea penală.

Dumitru Silvestru Şoşoacă a fost audiat luni la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, unde a ajuns pentru ultraj. El este acuzat că a agresat un polițist în urma unui conflict cu o echipă de jurnaliști străini veniți să-i ia un interviu Dianei Șoșoacă. Silvestru Şoşoacă a fost pus sub control judidicar pentru 60 de zile.

Editor : A.C.