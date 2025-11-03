Live TV

Video Imagini revoltătoare în Bihor. Un bărbat a fost bătut de un angajat într-un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități

Data publicării:
Foto: Captură video Digi24

Un bărbat a fost lovit în mod repetat de un angajat al unui centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități din Bihor, care a intervenit în altercația dintre doi beneficiari. Incidentul a dus la declanșarea unei cercetări disciplinare. 

 

Imaginile au fost făcute publice în noaptea de duminică spre luni, pe un grup de pe rețeaua socială Facebook. După apariția lor în spațiul public, autoritățile au început o cercetare disciplinară în acest caz. 

În imagini se vede cum un angajat al centrului din Bihor lovește în mod repetat un bărbat căzut la pământ, pe jumătate dezbrăcat. Acesta ar fi încercat să aplaneze un conflict între doi beneficiari. 

Conducerea centrului a reacționat imediat după ce imaginile au devenit publice. Angajatul este acum cercetat disciplinar, iar rezultatul anchetei ar putea duce la desfacerea contractului său de muncă.

Până la finalizarea anchetei, acesta are interdicție de a se apropia sau de a mai lucra în cadrul centrului.

Centrul se află în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bihor. 

Numărul Telverde destinat victimelor violenței domestice: 0800.500.333. 

Editor : C.S.

