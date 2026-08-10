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Imagini virale: Sensul giratoriu oval prin care autobuzele nu reușesc să treacă din prima. Reacția primăriei care a plătit lucrarea

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Autobuz prins în dificultate în sensul giratoriu oval din Carei, recent construit.
Autobuz prins în dificultate în sensul giratoriu oval din Carei, recent construit. Sursa: captură video
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Un sens giratoriu construit recent în municipiul Carei din Satu Mare încurcă șoferii, în loc să-i ajute. Sensul nu e rotund, ci e oval. Șoferii autobuzelor și camioanelor trebuie să facă mai multe manevre pentru a putea circula în zonă. Primăria se apără și spune că lucrările n-ar fi fost, deocamdată, recepționate.

În imaginile care au ajuns în mediul online se vede că șoferul unui autobuz a fost pus în dificultate și a fost nevoit să facă mai multe manevre pentru a reuși să iasă din acest sens giratoriu. Și în tot acest timp, celelalte mașini din trafic au fost nevoite să treacă prin spatele autobuzului pentru ca circulația să nu se blocheze.

Odată ajunsă în mediul online, filmarea a generat sute de comentarii în care oamenii au criticat modul în care sensul giratoriu a fost amenajat.

Lucrarea este făcută de către Primăria din Carei, dar reprezentanții instituției spun că aceasta nu este finalizată, nu este recepționată, acesta fiind unul dintre motivele pentru care șoferii pot să întâmpine dificultăți.

Editor : M.B.

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