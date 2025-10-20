Un incident aviatic a avut loc la Baza Aeriană „Aurel Vlaicu” Boboc din județul Buzău. O aeronavă în care se aflau un instructor și un elev a aterizat pe iarbă, după ce trenul de aterizare nu s-a deschis.

În imaginile publicate de un site de știri din Buzău se vede cum o aeronavă școală IAK-52, în care se aflau un instructor și un elev, se apropie de pistă. În timpul unei manevre, pilotul pare că pierde controlul.

În ultima fracțiune de secundă instructorul a preluat controlul și a putut să redreseze aeronava, însă avionul a aterizat forțat.

Cei doi militari au fost duși la spital, însă au fost externați și sunt în siguranță.

Armata a transmis că acesta a fost „un incident pe cât de grav, pe atât de greu”.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis un comunicat de presă la două zile după incident, după ce au fost publicate imaginile pe internet.

