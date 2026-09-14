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Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Cum a fost recunoscută Crucea Mântuitorului și de ce se ține post pe 14 septembrie

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De ce se ține post de Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Sursă Foto Getty Images
De ce se ține post de Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Înălțarea Sfintei Cruci 2026 Cum a fost recunoscută Crucea Mântuitorului De ce se ține post negru de Înălțarea Sfintei Cruci

Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai vechi și importante sărbători din calendarul creștin-ortodox, este prăznuită anual la 14 septembrie. Această zi este dedicată cinstirii Crucii, simbol al credinței, jertfei și mântuirii, și amintește de patimile și răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos.

Marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, sărbătoarea este însoțită de o rânduială aspră a postului, respectată de credincioși în funcție de starea de sănătate și de îndrumarea duhovnicului.

Înălțarea Sfintei Cruci 2026

Înălțarea Sfintei Cruci se numără printre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Praznicul este dedicat Crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos și amintește de jertfa Sa.

Semnificația acestei celebrări este strâns legată de credința potrivit căreia, prin sacrificiul Său, Hristos a luat asupra Sa păcatele oamenilor și a deschis calea către mântuire. Crucea nu este privită doar ca un semn al suferinței și al morții, ci și ca simbol al iubirii, al biruinței asupra păcatului și al speranței în viața veșnică. Credincioșii sunt îndemnați să reflecteze la valoarea jertfei Mântuitorului și la locul pe care Sfânta Cruce îl ocupă în creștinism.

Dincolo de componenta religioasă, sărbătoarea are și o importantă dimensiune istorică, fiind asociată cu două evenimente esențiale. Primul este aflarea Sfintei Cruci la Ierusalim, în vremea împăratului Constantin cel Mare și a mamei sale, Sfânta Elena. Potrivit tradiției, Crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos a fost descoperită în apropierea locului răstignirii. Cel de-al doilea episod este readucerea acesteia la Ierusalim, după ce fusese luată de perși, în timpul împăratului bizantin Heraclie.

Cum a fost recunoscută Crucea Mântuitorului

Potrivit tradiției creștine, aflarea Sfintei Cruci a fost urmată de un episod considerat miraculos, în urma căruia ar fi fost identificat lemnul pe care a fost răstignit Iisus Hristos.

După descoperirea celor trei cruci pe Golgota, trebuia stabilit care dintre ele îi aparținuse Mântuitorului. Pentru a le deosebi, episcopul Macarie al Ierusalimului ar fi recurs la un semn considerat dumnezeiesc. O femeie grav bolnavă ar fi fost adusă în fața acestora, iar fiecare cruce a fost așezată, pe rând, asupra ei. Primele două nu i-ar fi schimbat starea, însă atingerea celei de-a treia ar fi vindecat-o în chip minunat.

Întâmplarea a fost interpretată drept dovada prin care Crucea lui Hristos a putut fi recunoscută. Ulterior, aceasta a devenit unul dintre simbolurile fundamentale ale credinței creștine, fiind asociată cu jertfa, mântuirea și biruința asupra morții.

Înălțarea Sfintei Cruci la Ierusalim

Descoperirea Sfintei Cruci a fost urmată de un moment solemn la Ierusalim. Potrivit tradiției bisericești, la 14 septembrie 335, episcopul Macarie a înălțat-o în fața credincioșilor, în contextul sfințirii Bisericii Învierii. Relicva a fost astfel arătată mulțimii adunate, pentru a putea fi văzută și cinstită. Acest episod reprezintă unul dintre reperele istorice și liturgice ale sărbătorii prăznuite anual la 14 septembrie.

Istoria praznicului este legată și de un alt eveniment, petrecut câteva secole mai târziu. În anul 614, după cucerirea Ierusalimului de către perși, Sfânta Cruce a fost luată din Cetatea Sfântă. Împăratul bizantin Heraclie a recuperat-o și a readus-o la Ierusalim în 629. Tradiția consemnează că, la 14 septembrie 630, patriarhul Zaharia ar fi înălțat-o din nou în fața credincioșilor, în cadrul unei ceremonii solemne. Prin semnificația acestor evenimente, data de 14 septembrie a rămas în calendarul creștin drept ziua dedicată cinstirii Sfintei Cruci, simbol al jertfei lui Hristos, al mântuirii și al biruinței asupra morții.

De ce se ține post negru de Înălțarea Sfintei Cruci

„Postul din 14 septembrie, ținut de Înălțarea Sfintei Cruci, are o semnificație aparte în tradiția creștin-ortodoxă. Sărbătoarea amintește de Crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, simbol al jertfei și al suferinței, dar și al biruinței și al speranței. Prin înfrânare și rugăciune, credincioșii sunt chemați la reculegere și la aprofundarea dimensiunii spirituale a acestei zile.

În tradiția ortodoxă, respectarea postului nu presupune doar renunțarea la anumite alimente, ci reprezintă și un exercițiu de smerenie și autocontrol. Pentru cei care aleg varianta postului negru, abținerea de la hrană devine un gest simbolic, prin care își exprimă respectul față de jertfa lui Hristos și acordă mai mult timp rugăciunii și vieții sufletești.

Este important de precizat că această formă de înfrânare nu trebuie urmată cu riscul afectării sănătății. Persoanele care, din motive medicale sau din alte cauze obiective, nu o pot respecta pot opta pentru o variantă potrivită situației lor, cu îndrumarea duhovnicului, acolo unde este cazul.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Editor : M.C.

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