Încă o tragedie pe DN6: trei morți și un om rănit grav după impactul dintre un TIR și un microbuz

Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Trei persoane au murit şi o alta a fost rănită, în urma unui accident produs, duminică după-amiază, pe DN6, în afara localităţii Domaşnea, din judeţul Caraş-Severin, în care au fost implicate un ansamblu de vehicule şi un microbuz de marfă. Traficul rutier în zonă este blocat total.

Potrivit ISU Caraş-Severin, duminică după-amiază, pe DN 6, în afara localităţii Domaşnea, a avut loc un accident rutier grav, în care au fost implicate un ansamblu de vehicule şi un microbuz de marfă.

În urma impactului, trei persoane au decedat, iar o a patra persoană a fost rănită. Traficul rutier în zonă este blocat total, până la finalizarea cercetărilor efectuate la faţa locului, precizează sursa citată. ISU roagă şoferii să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi la faţa locului.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă pompierii din cadrul Detaşamentului Caransebeş şi Punctului de Lucru Băile Herculane, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD, precum si două ambulanţe ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă. De asemenea, a fost solicitat şi elicopterul SMURD din cadrul Punctului Aeromedical Caransebeş.

Din primele informaţii, în urma impactului a rezultat o victimă încarcerată. În urma evenimentului rutier produs pe DN 6, între localităţile Cornea şi Domaşnea, din microbuz au fost scoase trei victime decedate.

Şoferul autocamionului a primit îngrijiri medicale la faţa locului şi a fost transportat la spital de către echipajul Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

Accidentul are loc pe acelaşi drum pe care, în urmă cu zece zile, şapte suporteri ai echipei PAOK Salonic şi-au pierdut viaţa, iar aşţi trei au fost răniţi grav, după ce microbuzul cu care se deplasau spre Franţa, la un meci de fotbal unde juca echipa lor favorită, s-a izbit violent de un TIR în apropiere de Lugoj, judeţul Timiş.

Ultimul dintre cei trei supravieţuitori ai accidentului a fost transferat, miercuri, 4 februarie, în Grecia, cu o aeronavă de pe Aeroportul Internaţional Timişoara.

Editor : M.I.

