Încă un român și un nepalez au fost implicați în agresiunea asupra muncitorului străin din Cluj-Napoca. Ce susține avocata atacatorului

Data actualizării: Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Poliţiştii afirmă că, în agresiunea produsă, săptămâna trecută, pe o stradă din Cluj-Napoca, în urma căreia un muncitor străin a ajuns la spital, au fost implicaţi doi cetăţeni din Nepal şi doi din România. Una dintre victime este în comă, în timp ce al doilea nepalez a primit o palmă. Doar unul dintre cei doi români, un tânăr de 18 ani, a fost arestat preventiv, deşi iniţial ambii au fost reţinuţi. Avocata agresorului arestat susţine că acesta l-a atacat pe cetăţeanul străin pentru că acesta şi un prieten le-au făcut avansuri iubitei şi surorii sale, în timp ce cele două mergeau pe stradă, transmite News.ro. 

Muncitorul străin care a ajuns în comă, la spital, după ce săptămâna trecută a fost bătut cu bestialitate, pe o stradă din Cluj-Napoca, este din Nepal, au declarat pentru News.ro surse judiciare. El şi cel care îl însoţea, tot cetăţean nepalez, lucrează la firma De Longhi din Jucu, au adăugat sursele citate.

Conform oficialilor Poliţiei Cluj, agresiunea a pornit de la un conflict în care au fost implicaţi doi cetăţeni străini şi doi din România. 

„Conform primelor verificări, în noaptea de 26/27 august a.c., cei doi bărbaţi, de 25, respectiv 30 de ani, se deplasau pedestru în zonă, moment în care ar fi fost abordaţi de persoane necunoscute. Pe fondul unui conflict spontan, aceştia ar fi fost agresaţi, unul dintre ei ar fi fost lovit cu palma, iar celălalt cu un obiect contondent în zona capului. La faţa locului au intervenit echipaje de poliţie şi ambulanţă. Una dintre victime a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, în timp ce cealaltă a refuzat asistenţa”, a transmis, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.  

Potrivit sursei citate, poliţiştii Secţiei Regionale Poliţie Transporturi Cluj au identificat, sâmbătă, suspecţii, mai exact doi tineri de 18 şi 20 de ani, din municipiul Cluj-Napoca şi comuna Apahida. 

„După administrarea probatoriului, în aceeaşi dată, cei doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore. În data de 31 august a.c., judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a tânărului de 18 ani”, a precizat IPJ Cluj. 

Tânărul arestat preventiv după ce l-a băgat în spital pe cetăţeanul străin venit la muncă în România, pe care l-a bătut cu un par, se numeşte Samir Lakatoş şi nu are antecedente penale. 

Isabela Maria Balogh, avocata care l-a reprezentat din oficiu pe Lakatoş în dosarul în care Judecătoria Cluj-Napoca a decis arestarea preventivă a acestuia, a declarat pentru News.ro că tânărul recunoaşte că l-a agresat pe cetăţeanul străin, explicând că motivul atacului este legat de faptul că acesta şi un alt cetăţean străin a încercat să le ”agaţe” pe stradă pe sora şi pe iubita sa. 

Conform poveştii prezentate de Samir Lakatoş în faţa procurorilor şi a completului de judecată, sora lui, în vârstă de 16 ani, şi iubita, care are 14 ani, au mers cu puţin înainte de miezul nopţii la o farmacie deschisă non stop, ca să cumpere medicamente. Tânărul susţine că, pe drum, cele două s-au întâlnit cu doi cetăţeni asiatici, care au încercat să intre în vorbă cu ele ”la modul sexual”, iar unul dintre ei a intrat în spaţiul personal al adolescentei de 14 ani, iubita lui Lakatoş. În acel moment, sora agresorului şi-a sunat partenerul de viaţă. 

Lakatoş şi cumnatul său au venit în locul indicat de tânăra de 16 ani, observând cum în continuare iubita lui Lakatoş era trasă de haine de către unul dintre străini. 

Conform celor susţinute de Lakatoş în faţa avocatei sale, cumnatul său a mers la unul dintre străini, a încercat să discute cu acesta, însă străinul l-a lovit în burtă. Atunci, Lakatos l-a lovit în faţă, iar străinul a căzut, s-a ridicat şi a plecat. 

Cel de-al doilea cetăţean străin a rămas acolo, acesta fiind cel care a fost bătut. Conform avocatei, agresorul a folosit un băţ gros, cu lungimea de un metru, cu care i-a dat peste cap, peste picioare şi pe spate. 

Samir Lakatoş a fost arestat preventiv pentru loviri şi alte violenţe. 

