Incendiu puternic în Voluntari. Două case vecine au luat foc

Un incendiu puternic i-a speriat, luni noapte, pe locuitori din Voluntari. Două case învecinate au luat foc iar flăcările riscau să se extindă şi la alte locuinţe. O persoană s-a intoxicat cu fum şi două familii au rămas fără adăpost. Una dintre ele este a unei tinere mame al cărei soţ a murit de puţin timp.

- M-au strigat vecinii că a început de la mine de aici, a bătut în poartă cineva şi eu am mers să iau copiii din casă şi pe soacra mea şi pe urmă am ieşit afară şi am chemat pompierii

- De unde a început?

- Undeva de sus din pod. E foarte greu, de abia a murit şi soţul meu.

Focul a ajuns la o a doua locuinţă iar pericolul să se extindă a fost foarte mare. Casele din acea zonă se află la distanţe foarte mici una faţă de cealaltă.

- Am auzit bătăi în poartă şi m-am uitat pe cameră şi se vedea fum şi aşa am ieşit afară. De aia port şi mască, îmi curgeau lacrimile de la fum. Era fum mare şi aşa au ieşit toţi afară.

Pompierii au avut o misiune dificilă şi din cauza lipsei hidranţilor.

„S-a intervenit cu 12 autospeciale de apă şi spumă, 2 echipaje de prim ajutor, autoscară şi echipaj pentru descarcerare. A fost o intervenţie dificilă. Casele sunt lipite, pentru asta am intervenit cu un număr mai mare de autospeciale, cât şi pentru faptul că a fost nevoie de o cantitate de hidranţi mai mare”, declară Marian Miclea, comandantul intervenției.

Intervenţia a durat mai bine de două ore. Pompierii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cauza izbucnirii incendiului.

Etichete:

,

,