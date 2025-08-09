Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a anunţat, sâmbătă după-amiază, că până în prezent incendiul de la Chilia Veche a afectat aproximativ 35 de hectare de fond forestier şi alte 35 de hectare de vegetaţie uscată, lizieră şi lăstăriş. Intervenţia continuă, atât terestru, unde acest lucru este posibil, cât şi cu elicopterele care au aruncat circa 200 de tone de apă. Un alt incendiu a izbucnit în apropierea localităţii Plauru, transmite News.ro.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), misiunea de stingere a incendiului din zona localităţii Chilia Veche este în desfăşurare.

„Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «Delta» al judeţului Tulcea acţionează terestru în mai multe puncte, concentrându-se asupra focarelor active. În prezent, o ambarcaţiune IB5 cu 3 subofiţeri, sprijinită de un elicopter Black Hawk, desfăşoară operaţiuni pentru localizarea unui focar, iar un alt echipaj, cu autospecială de stingere, cu un echipaj format din 7 subofiţeri, lucrează pentru limitarea propagării flăcărilor către zona agricolă”, a arătat IGSU.

Aproximativ 20 de pompieri, lucrători ai Ocolului Silvic Tulcea şi voluntari ai SVSU Chilia Veche desfăşoară acţiuni în zonele unde accesul terestru este posibil. În sprijinul lor, elicopterele efectuează aruncări de apă în sectoarele inaccesibile din fondul forestier.

Până la ora 16.00, au fost executate aproximativ 80 de aruncări, însumând circa 200 de tone de apă.

„Vântul puternic, vegetaţia uscată şi arborii doborâţi favorizează extinderea incendiului. Până acum, au fost afectate aproximativ 35 ha de fond forestier şi alte 35 ha de vegetaţie uscată, lizieră şi lăstăriş”, a precizat IGSU.

Totodată, un echipaj din zona Chilia Veche a fost redirecţionat pentru localizarea şi lichidarea unui alt incendiu produs în Delta Dunării, în apropierea localităţii Plauru, sprijinit de SVSU Ceatalchioi. Acesta se manifestă la vegetaţie uscată şi mirişte cu flacără deschisă, existând risc de extindere către zone economice de interes.

