Live TV

Video Incendii în Delta Dunării: Sunt afectate aproape 70 de hectare de pădure şi vegetaţie. Un alt foc a izbucnit în apropiere de Plauru

Data actualizării: Data publicării:
incendiu-chilia
Foto: IGSU

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a anunţat, sâmbătă după-amiază, că până în prezent incendiul de la Chilia Veche a afectat aproximativ 35 de hectare de fond forestier şi alte 35 de hectare de vegetaţie uscată, lizieră şi lăstăriş. Intervenţia continuă, atât terestru, unde acest lucru este posibil, cât şi cu elicopterele care au aruncat circa 200 de tone de apă. Un alt incendiu a izbucnit în apropierea localităţii Plauru, transmite News.ro. 

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), misiunea de stingere a incendiului din zona localităţii Chilia Veche este în desfăşurare. 

„Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «Delta» al judeţului Tulcea acţionează terestru în mai multe puncte, concentrându-se asupra focarelor active. În prezent, o ambarcaţiune IB5 cu 3 subofiţeri, sprijinită de un elicopter Black Hawk, desfăşoară operaţiuni pentru localizarea unui focar, iar un alt echipaj, cu autospecială de stingere, cu un echipaj format din 7 subofiţeri, lucrează pentru limitarea propagării flăcărilor către zona agricolă”, a arătat IGSU. 

Aproximativ 20 de pompieri, lucrători ai Ocolului Silvic Tulcea şi voluntari ai SVSU Chilia Veche desfăşoară acţiuni în zonele unde accesul terestru este posibil. În sprijinul lor, elicopterele efectuează aruncări de apă în sectoarele inaccesibile din fondul forestier.  

Până la ora 16.00, au fost executate aproximativ 80 de aruncări, însumând circa 200 de tone de apă. 

„Vântul puternic, vegetaţia uscată şi arborii doborâţi favorizează extinderea incendiului. Până acum, au fost afectate aproximativ 35 ha de fond forestier şi alte 35 ha de vegetaţie uscată, lizieră şi lăstăriş”, a precizat IGSU. 

Totodată, un echipaj din zona Chilia Veche a fost redirecţionat pentru localizarea şi lichidarea unui alt incendiu produs în Delta Dunării, în apropierea localităţii Plauru, sprijinit de SVSU Ceatalchioi. Acesta se manifestă la vegetaţie uscată şi mirişte cu flacără deschisă, existând risc de extindere către zone economice de interes. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
1
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
pension
2
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
3
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în...
Volodimir Zelenski
4
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
femeie care merge pe langa o fantana de apa
5
Cum va fi vremea până la începutul lunii septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele...
Neverosimil! Ștefania Uță, record și medalie de AUR pentru România, după o cursă "interzisă cardiacilor"
Digi Sport
Neverosimil! Ștefania Uță, record și medalie de AUR pentru România, după o cursă "interzisă cardiacilor"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
trump ii face cu ochiul lui putin
Donald Trump, între un joc de cărți și ruleta rusească în summitul cu...
untold
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții...
US State Alaska Political Map with capital Juneau, national borders, important cities, rivers and lakes. English labeling.
„Străinii vor fi excluși. Fără Zelenski, fără Europa”. De ce a fost...
ion iliescu
Adevărul despre relația din tinerețe dintre Ion Iliescu și familia...
Ultimele știri
Ipoteza unui sabotaj, luată în calcul în cazul exploziei de la Cugir. Radu Miruță, nemulțumit de ritmul anchetei: „E inacceptabil”
Un bărbat care a scăpat cu viață după ce a căzut 100 de metri într-o prăpastie în zona Vârfului Moldoveanu, recuperat cu elicopterul
Drifturi în fața sediului Poliției din Târgu Jiu. Ce sancțiuni va primi tânărul care este căutat acum de oamenii legii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
incendiu vegetatie tulcea
A cincea zi în care pompierii și 3 elicoptere intervin ca să stingă incendiul de vegetație din Tulcea. Focul s-a extins pe 10 hectare
incendiu vegetatie elicopter
Pompierii încă se luptă să stingă incendiul de vegetație din Tulcea. Focul se întinde pe 8 hectare. Intervin și 3 elicoptere Black Hawk
ID38849_INQUAM_Photos_Adel_Al-Haddad
Ministrul Economiei, la Cugir după incendiul de la Fabrica de Arme. „Nu este exclusă nicio variantă, inclusiv sabotajul”
România, lovită de fenomene extreme: pompierii au avut 1.700 de intervenții într-o singură zi
Urmari ale inundatiilor aparute in urma unor ploi torentiale in amonte de localitatea Brosteni, judetul Suceava, 28 iulie 2025.
Inundații devastatoare în România. Zone din 16 județe și din București afectate: case inundate, copaci doborâți și drumuri blocate
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: 'Nu mai are nici 40 de
Fanatik.ro
Un cuplu a vrut să facă o poză romantică la malul mării. Ce a urmat după i-a traumatizat pe viață
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Prima țară din lume condusă de inteligența artificială. Figuri marcante ale istoriei sunt readuse la viață...
Adevărul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Playtech
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
Digi FM
Jennifer Aniston, „împlinită și fericită” alături de noul ei iubit. Cei doi, fotografiați în NYC. „Un prieten...
Digi Sport
Ce a postat Alex Băluță pe internet, după ce a plecat "pe ușa din spate" de la FCSB
Pro FM
Cum o descrie Adam Sandler pe Taylor Swift. Actorul face dezvăluiri despre faimoasa artistă și iubitul ei
Film Now
Cum arată azi Piper Perabo, actrița care făcea furori în „Coyote Ugly”. Are 48 de ani, iar recent a jucat în...
Adevarul
Unitatea de forțe speciale care a băgat spaima în ruși. Culisele unor operațiuni spectaculoase în spatele...
Newsweek
Prima pensie mărită la Mica Recalculare a ajuns la un pensionar. Când a depus actele? DOCUMENT
Digi FM
Loredana Groza, apariție de divă la malul mării, într-o rochie mini cu imprimeu leopard. Siluetă fără cusur...
Digi World
“Arma secretă” împotriva oboselii care apare după zboruri lungi. Ce recomandă un medic pentru a preveni și...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Jamie Lee Curtis, despre Liam Neeson și Pamela Anderson: Dacă dragostea și-a găsit calea în acea relație...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”