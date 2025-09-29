Pompierii intervin luni dinineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel din localitatea Tătărani, judeţul Prahova.

ACTUALIZARE 09.01 Două persoane cazate la mansardă sunt de negăsit. Este vorba despre două femei și un bărbat, toți cetățeni nepalezi, potrivit surselor Digi24. Alte trei persoane aflate în hotel au reușit să iasă în siguranță.

Inițial, surse din poliție au spus că ar fi vorba despre trei persoane dispărute.

Andreia Ursachi, purtător de cuvânt al ISU Prahova, a precizat la Digi24 că în hotel erau 5 oameni la momentul izbucnirii incendiului, iar trei au reușit să iasă, iar doi sunt căutați în prezent. Sunt cetățeni străini și, din primele informații, nu erau turiști, ci angajați, a precizat ea.

Știrea inițială. „Pompierii militari din Prahova intervin, la această oră, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un operator economic din comuna Bărcăneşti, satul Tătărani”, transmite IGSU, citat de News.ro.

Incendiul se manifestă la o clădire cu regim P+1, pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi. Cldirea afectată este un hotel.

Incendiul a fost localizat, nu mai există risc de propagare. În paralel, echipajele efectuează recunoaşteri pentru a verifica dacă în interior se află persoane surprinse de incendiu. Doi oameni sunt în acest moment dispăruți.

Pentru gestionarea situaţiei au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autocisternă, două autoscări şi un echipaj SMURD.

