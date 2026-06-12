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Video Incendiu de proporții în județul Buzău. Două case cuprinse de flăcări în Săhăteni, pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Data publicării:
incendiu buzau
Captură video Digi24

Un incendiu de proporții a izbucnit vineri în localitatea Săhăteni, județul Buzău, cuprinzând o locuință și extinzându-se rapid la o casă din vecinătate. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru limitarea și stingerea focului, în timp ce două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit atacuri de panică.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, iar flăcările violente au afectat deja două gospodării. Imaginile de la fața locului surprind un incendiu puternic, cu degajări mari de fum și flăcări vizibile de la distanță.

La intervenție participă echipaje de pompieri din județele Buzău și Prahova, care acționează cu cinci autospeciale de stingere, o autocisternă, o ambulanță SMURD și o autospecială de comandă.

Misiunea principală a salvatorilor este limitarea propagării incendiului către alte gospodării din zonă și lichidarea focarelor active. Două persoane au suferit atacuri de panică și au primit îngrijiri medicale din partea echipajului SMURD aflat la fața locului. Cauzele izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite după finalizarea operațiunilor de stingere.

Editor : M.I.

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