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Incendiu în Parcul Naţional Domogled, de aproape o lună. Pentru stingerea flăcărilor elicopterele au aruncat cu apă de 500 de ori

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112 pompierii masina
Foto: ISU
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Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) au anunţat că un incendiu se manifestă în Parcul Naţional Domogled de aproape o lună, iar suprafaţa afectată până în prezent este estimată la 400 de hectare. Intervenţia terestră a fost completată prin operaţiuni aeriene, fiind folosite elicoptere care au executat peste 500 de aruncări cu apă.

Reprezentanţii IGSU au transmis, luni, că zona Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei a fost afectată, în această vară, de două incendii de fond forestier, pentru stingerea cărora au fost mobilizate importante resurse terestre şi aeriene.

Primul incendiu s-a manifestat în perioada 9–25 august, într-o zonă montană accidentată şi greu accesibilă. Pentru localizarea şi lichidarea focarelor s-a intervenit timp de 14 zile, în binom terestru-aerian, iar timp de trei zile au operat simultan două resurse aeriene.

La această intervenţie au participat pompieri din cadrul IGSU, elicoptere ale IGAv, membri ai SVSU, lucrători ai Ocolului Silvic şi reprezentanţi ai Administraţiei Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei.

„Pe parcursul celor 14 zile de intervenţie, elicopterele au executat 676 de aruncări cu apă, pentru stingerea focarelor situate în zone inaccesibile intervenţiei terestre. În urma acţiunilor desfăşurate de forţele terestre şi aeriene, incendiul a fost declarat lichidat la data de 25 august, suprafaţa de fond forestier afectată fiind estimată la aproximativ 37 de hectare”, au afirmat pompierii.

Ei au menţionat că în aceeaşi zonă a fost semnalat un al doilea incendiu, în data de 2 septembrie, care continuă să se manifeste şi în prezent.

„De la izbucnirea celui de-al doilea incendiu, autorităţile implicate au acţionat zilnic pentru localizarea şi limitarea focarelor, în condiţii extrem de dificile, determinate de relieful stâncos, diferenţele mari de nivel şi accesul dificil sau, în numeroase puncte, imposibil pentru echipele de intervenţie”, a precizat sursa citată.

Până în prezent, la misiunile de stingere desfăşurate în această etapă au participat peste 270 pompieri, lucrători ai Ocolului Silvic Băile Herculane şi reprezentanţi ai Administraţiei Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei.

„Din cauza condiţiilor de teren, intervenţia terestră a fost completată în mod constant prin operaţiuni aeriene. Pentru stingerea celui de-al doilea incendiu au fost utilizate elicoptere ale Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, echipate cu sisteme Bambi Bucket. Până în prezent, elicopterele au executat 514 aruncări cu apă asupra zonelor inaccesibile intervenţiei terestre”, au mai declarat reprezentanţii IGSU.

Ei au adăugat că pe timpul celor două intervenţii, elicopterele au efectuat 25 de misiuni, însumând aproape 155 de ore de zbor dedicate intervenţiei şi sprijinului operaţiunilor de la sol.

Reprezentanţii IGSU au explicat că operaţiunile sunt îngreunate de seceta prelungită şi lipsa precipitaţiilor, care au dus la uscarea vegetaţiei şi favorizează arderea şi menţinerea focarelor la nivelul litierei şi al materialului lemnos.

Conform datelor furnizate de Ocolul Silvic Băile Herculane, suprafaţa afectată de cel de-al doilea incendiu este estimată la aproximativ 400 de hectare.

„Pe tot parcursul intervenţiei, prioritară a fost siguranţa echipelor din teren, acţiunile fiind adaptate permanent în funcţie de condiţiile meteorologice, configuraţia terenului şi evoluţia focarelor.

În continuarea misiunilor operative, având în vedere dinamica intervenţiei, mâine, 29 septembrie, două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviaţie al MAI, dintre care unul care face parte din rezerva rescEU din cadrul Mecanismului European de Protecţie Civilă, aflată în ţara noastră, se vor alătura echipelor de la sol”, au mai afirmat pompierii.

Ei au subliniat că cele două elicoptere vor acţiona în sprijinul forţelor terestre, prin intervenţii asupra focarelor inaccesibile, în funcţie de evoluţia situaţiei şi de condiţiile de siguranţă pentru desfăşurarea zborurilor.

Editor : A.C.

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