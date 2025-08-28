Video&Foto Incendiu în zona centrală din București, la fostul restaurant Mărul de Aur. A fost emis mesaj RO-Alert
Data actualizării: Data publicării:
Un incendiu a izbucnit, joi, la clădirea fostului restaurantului Mărul de Aur de pe strada Sevastopol, din Sectorul 1 al Capitalei. Reprezentanții ISU București-Ilfov intervin cu 8 autospeciale de stingere. A fost emis și un mesaj de averizare RO-Alert.
ACTUALIZARE 14:20: „Incendiul nu se poate extinde la alte clădiri. În acest moment se acționează pentru decopertarea învelitorii de tablă și stingerea structurii din lemn a acoperișului”, a informat ISUBIF.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Arderea se manifestă în interiorul construcției și la acoperiș, potrivit ISUBIF. Totodată, se acționează de la înălțime, pompierii utilizând autoscara. Sunt angrenate în intervenție 8 autospeciale de stingere.