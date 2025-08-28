Un incendiu a izbucnit, joi, la clădirea fostului restaurantului Mărul de Aur de pe strada Sevastopol, din Sectorul 1 al Capitalei. Reprezentanții ISU București-Ilfov intervin cu 8 autospeciale de stingere. A fost emis și un mesaj de averizare RO-Alert.

ACTUALIZARE 14:20: „Incendiul nu se poate extinde la alte clădiri. În acest moment se acționează pentru decopertarea învelitorii de tablă și stingerea structurii din lemn a acoperișului”, a informat ISUBIF.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Arderea se manifestă în interiorul construcției și la acoperiș, potrivit ISUBIF. Totodată, se acționează de la înălțime, pompierii utilizând autoscara. Sunt angrenate în intervenție 8 autospeciale de stingere.

Construcția care a luat foc este amplasată între blocuri, astfel că fumul degajat poate pătrunde în locuințe.

De asemenea, a fost emis și un mesaj de informare si avertizare a populației prin sistemul R0-Alert.

Avertizare RO-Alert

Potrivit ISUBIF, în această locație s-a mai intervenit pentru stingerea unui incendiu în luna decembrie 2024.

Foto: ISUBIF

