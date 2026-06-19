Incendiu în zona stației de metrou Titan din Capitală. Accesul spre Parcul I.O.R. a fost închis

Metrorex anunţă, vineri, că, din cauza unui incendiu de vegetaţie izbucnit la suprafaţa staţiei de metrou Titan, accesul spre Parc I.O.R. – Alexandru Ioan Cuza este închis.

„Metrorex informează că astăzi, 19.06.2026, ora 11:20, accesul A (spre Parc I.O.R. – Alexandru Ioan Cuza) al staţiei de metrou Titan a fost închis temporar, ca urmare a unui incediu de vegetaţie izbucnit la suprafaţa staţiei”, a transmis, vineri, Metrorex.

Călătorii sunt îndrumaţi să utilizeze accesul B al staţiei (Bulevardul Liviu Rebreanu).

Editor : C.S.