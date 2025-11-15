Live TV

Video Incendiu într-o pensiune din Delta Dunării, în care erau zeci de turiști

Data publicării:
incendiu
Sursa: captură video

Un incendiu puternic a cuprins o pensiune din Delta Dunării, din localitatea Mahmudia, în Tulcea. Peste 30 de turiști se aflau în clădire. Potrivit ISU Tulcea, toți au reușit să iasă în siguranță.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 20:00, când acoperișul pensiunii a luat foc. 31 de turiști - despre 26 de adulți și cinci copii - și 15 angajați se aflau în clădire. Cu toții au reușit să iasă din pensiune, până să ajungă echipele de pompieri.

Acum, la fața locului sunt peste 20 de pompieri de la ISU Delta care intervin pentru a stinge incendiul.

„Apelantul a transmis că iese fum şi flacără din acoperişul pensiunii care la parter are şi un restaurant. La faţa locului se deplasează trei autospeciale de stingere şi autoscară din cadrul detaşamentului de pompieri Tulcea. Nu au fost semnalate victime ori persoane blocate în pensiune”, au spus reprezentanţii ISU Tulcea.

Editor : M.B.

S-a terminat pentru România! Austria i-a "condamnat" pe "Tricolori" la baraj
