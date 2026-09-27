A fost o noapte de coșmar pentru studenții unui cămin din Cluj-Napoca. O cameră de la etaj a fost cuprinsă de flăcări și aproximativ 200 de tineri au fost evacuați. 3 dintre studenți au avut nevoie de oxigen. Din primele verificări ale autorităților, focul ar fi pornit de la o defecțiune la instalația electrică.

Alarma s-a dat în jurul orei 1:00 în Campusul Hașdeu, din Cluj-Napoca. Focul a izbucnit într-o cameră de la etajul cinci al căminului, unde se aflau doi studenți străini. Aceștia au reușit să iasă și l-au alertat pe paznic.

Fumul s-a răspândit rapid pe palier, iar studenții au fost evacuați din clădire. Pompierii au verificat fiecare cameră și au mai găsit 13 persoane în interior. Trei dintre studenții evacuați au avut nevoie de oxigen după ce au inhalat fum.

„Stăm la etajul 8, m-am trezit de la mirosul de la fum și de la gălăgie pe hol, strigau... și când am ieșit pe hol era plin de fum. Și am stat în cameră până au venit pompierii și ne-au evacuat”, a mărturisit un student.

„Am intrat împreună cu portarul să batem la fiecare ușă. Și dacă am văzut persoane care nu au putut să coboare le-am ajutat să coboare în ordine și siguranță și am strigat și în engleză și în română că este foc, să-și păstreze calmul”, a povestit alt tânăr.

Pentru a elimina orice risc, toți studenții cazați în cămin au fost relocați în altă clădire.

„Toți studenții universității din acest cămin au fost relocați în căminul 16, chiar dacă unele camere puteau fi accesibile, am ales să-i relocăm pe toți pentru a ne debarasa de orice fel de risc”, a declarat prefectul studenților de la Universitatea Babeș-Bolyai, Emanuel Negru.

Potrivit primelor verificări ale autorităților, incendiul ar fi fost provocat de o defecțiune la instalația electrică.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă. În paralel, Universitatea Babeș-Bolyai desfășoară o anchetă internă pentru a stabili exact cum s-a produs incendiul.

Editor : A.P.