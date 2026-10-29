Incendiu la aeroportul Otopeni. Focul ar fi fost pus intenționat de o femeie

Un incendiu a izbucnit în cursul nopții de miercuri spre joi în aeroportul Otopeni, într-una dintre toaletele care sunt pe culoarul care leagă terminalul Plecări de cel Sosiri. Focul ar fi fost pus intenționat de o femeie, potrivit polițiștilor.

Autoritățile au intrat în alertă în momentul în care a început să iasă fum din toaleta respectivă, iar din primele verificări o femeie ar fi fost cea care ar fi dat foc la mai multe hârtii aflate în coșurile de gunoi.

Imediat, la fața locului au ajuns pompierii aeroportului și au stins incendiul. Tot acolo au găsit-o și pe femeia care ar fi pus focul. Ea s-ar fi aflat în aeroport fără o destinație clară.

„La data de 29 octombrie, în jurul orei 01:15, poliţiştii din cadrul Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene 'Henri Coandă' au fost sesizaţi cu privire la faptul că ar fi izbucnit un incendiu în zona culoarului de legătură dintre terminalele Sosiri şi Plecări din cadrul aeroportului”, informează IGPR.

Femeia a primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior a fost dusă la spital și internată.

Conform verificărilor făcute de polițiști, ea figurează cu mai multe internări în unități medicale de psihiatrie.

După finalizarea evaluărilor medicale, aceasta urmează să fie dusă la poliție pentru audieri și pentru a se dispune măsurile legale.

Nu au fost înregistrate alte victime sau pagube materiale

Editor : M.B.